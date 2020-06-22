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「碰到日本大哥哥就虛心」　林奕華：蔡英文應組護主權國家隊

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▲▼國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

日本沖繩縣石垣市議會22日上午正式通過議案，將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」，預計將在10月1日正式實施。國民黨主席江啟臣和黨團22日共同召開記者會，總召林為洲痛批，稍後總統府就要召開記者會，將要重新公佈監察委員的選任名單，「這蠻諷刺的」，監察委員提名過程搞得沸沸揚揚，現在還是繼續做，「我們在這邊捍衛主權，總統府在酬庸分關，繼續酬庸，不顧主權。」

江啟臣率領黨籍立委呼喊口號「釣魚台是我們的，領土主權寸土不讓」，並邀請蔡總統出海捍衛釣魚台主權。

江啟臣表示，國民黨團對於日本改名絕不接受，過去蔡政府宣稱對日外交工作大有進展，諷刺改名案給了蔡英文連任一個月最大的賀禮，也證明了執政黨對日工作完全失敗。

江啟臣表示，改名案已傳出來好幾週，國民黨團更透過好幾次記者會，不斷呼籲、提醒，宜蘭縣政府甚至提早超前部署，通過更名為頭城釣魚台。江啟臣要求，蔡總統應召見日本駐台代表，當面表達抗議；第二，應召回駐日代表，甚至應該撤換；第三，邀請蔡總統找朝野一起出海捍衛釣魚台主權。

國民黨立委林奕華表示，前陣子很流行「國家隊」一詞，現在希望蔡英文政府在外交工作上，要守住主權，應該要組成主權國家隊，別「碰到日本大哥哥的時候就虛心」。

國民黨立委葉毓蘭也呼籲，請蔡英文不要出賣家人，出賣家人（指台灣）換來的友誼（台日關係），不是真正的友誼。

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