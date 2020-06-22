獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣 上任72天遭拔職

▲數位行銷科技長簡勤佑日前為「靠北蘇睏」網頁上歧視女性圖片出面道歉。（資／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

號稱國民黨「數位諸葛亮」的數位行銷科技長簡勤佑，上任共72天後遭到降職。主因包括他多次於臉書發表不妥言論，黨連同遭致批評，數位行銷上也沒有創新作為，且「出招即出包」的情況，最令黨主席江啟臣頭痛，因此數位行銷科技部門即日起納入新媒體部門。

江啟臣上任後是數位化、科技化為重要政策，因此開設數位行銷科技部門，Dcare創辦人簡勤佑從海選中勝出，在四月初接任數位行銷科技長，上任首日趕上發燒議題製作「笑你不敢-佳龍的華航改名計時器」，沒有達成任何效果卻反遭網友製作國民黨解散計時器反擊，淪為笑柄。更令黨高層不滿的，還有簡勤佑時常在個人臉書自走砲，時不時就炸傷自己人。

此外，日前行政院推出萬元補助，因沒有完整配套措施引發「萬元紓困之亂」，簡勤佑立刻開設「靠北蘇睏」粉專，開放網友匿名發文，卻無善盡管理之責，放任網友貼出歧視女性的圖片，引來各政黨與民團批評。

疫情期間，他將國民黨的臉書粉絲頁的黨徽戴上了粉紅口罩，諷刺衛福部發出大量粉色口罩，讓男同學在學校被笑。在失敗的性平教育底下，可以理解家長提出疑問，但身為台灣政壇第二大黨，輕易隨著民眾起舞，為反對而反對，此舉也證實了國民黨沒有判斷力、思想守舊，連數位科技部門都如此落伍，讓江啟臣也一併挨轟。

除了專業問題外，黨內人士認為，簡勤佑無法判斷哪些訊息不能外洩，別人問什麼他就說什麼，造成黨內不少困擾。

黨內人士表示，對於這次調動，名義上沒有降低職位，仍是稱為數位行銷科技長，但實際上是從一級主管降職，他的辦公室也從三樓搬到二樓，加入新媒體部門，主管為新媒體部主任張智瑋，數位行銷科技也不會再召募新血，等同合併新媒體部。

對此，文傳會表示，這樣的調動只是為了溝通方便，因為新媒體部門及數位科技部門的工作性質重疊，溝通事情也不用上下樓跑。