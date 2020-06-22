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波頓新書狂印20萬冊！曝白宮生活如「住在彈珠檯」　川普只迷戀強人政權

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▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前國安顧問波頓（John Bolton）的新書即將上市，他在接受採訪時表示，他不在意激怒這個被認為是世界上最有權勢的人，尤其總統川普既「無理又無知」且非常迷戀外國強人政權，那些在白宮的日子就像「住在彈珠檯」裡面一樣，完全無法預料下一步會怎麼走。

波頓的新書《事發之室－白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir）將在23日上市，內容揭露許多白宮秘辛。而他接受《USA TODAY》採訪時表示，川普是一個既無能又無知，且自私又迷戀外國強人政權的人，他所做的一切都是為了自身利益與連任，簡單來說，川普完全不適合當總統，「在白宮任職的日子就像活在彈珠檯裡面一樣。」

除了川普之外，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也對這本新書表達不滿，因為波頓先前曾拒絕出席眾議院對川普的彈劾聽證會，「他選擇了皇權而不是愛國主義，他是作家而非愛國者。」裴洛西證實，有許多共和黨議員已經表明，這本書的內容不會改變他們對彈劾案的想法。

波頓則認為，眾議院無法就「通烏門」事件進行更廣、更深入的調查來彈劾川普，完全就是瀆職，並承認可能會投票認為川普有罪，「不過說實話，我們仍然對烏克蘭的瞭解太少，（川普）很多行為會受到譴責，但不會被彈劾。」

波頓表示，對於川普來說，這本書對選情的影響多過於彈劾案，因為彈劾案是在極端的狀態下才能實行，但這本書的內容會直接影響選民的態度，「而憲法也保障了人民選舉的權利。」波頓坦承，就算他這次不會將票投給川普，也不會轉而支持民主黨的拜登，因為他完全無法接受拜登團隊提出的國安政策。

各界對於《白宮回憶錄》的激烈回應，也直接反應在這本書的銷量上，據《USA TODAY》報導，這本書已經印刷發行超過20萬冊，幾乎全球媒體都有針對內容進行報導，它的預購量也成員「亞馬遜」銷售排行第一名。

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