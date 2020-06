波頓新書狂印20萬冊！曝白宮生活如「住在彈珠檯」　川普只迷戀強人政權

▲美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國前國安顧問波頓(John Bolton)的新書即將上市,他在接受採訪時表示,他不在意激怒這個被認為是世界上最有權勢的人,尤其總統川普既「無理又無知」且非常迷戀外國強人政權,那些在白宮的日子就像「住在彈珠檯」裡面一樣,完全無法預料下一步會怎麼走。

波頓的新書《事發之室-白宮回憶錄》(The Room Where It Happened : A White House Memoir)將在23日上市,內容揭露許多白宮秘辛。而他接受《USA TODAY》採訪時表示,川普是一個既無能又無知,且自私又迷戀外國強人政權的人,他所做的一切都是為了自身利益與連任,簡單來說,川普完全不適合當總統,「在白宮任職的日子就像活在彈珠檯裡面一樣。」

In an exclusive interview with @SusanPage, former national security adviser John Bolton says working in the Trump White House, was "like living inside a pinball machine." https://t.co/hhMl8Gldtu