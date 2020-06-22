韓粉看不下去！一柱擎天姐親曝「領表選高雄市長」關鍵：逼國民黨站出來

▲一柱擎天姐已完成領表。（圖／黃小姐授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

高雄市長補選剩不到2個月，韓粉「一柱擎天姐」20日已到高雄市選委會完成領表程序，接下來要努力籌備選舉保證金，再次證明自己「不是吵話題...而是非常認真」。先前她也在臉書透露過參選政見，21日更在國民黨議員詹江村直播底下留言，公開說明選高雄市長原因。

一柱擎天姐18日曾在臉書表示，「我如果認真說我想參選高雄市長，不知道有沒有人願意相挺…？」她唯一的政見就是「不做事」，只會24小時盯緊所有官員，抓出每一位貪汙的政治人物，並且努力查出政府弊案。她也說明不做事的原因，「因為做事沒人會感謝」，所以只要有魄力、有心關愛身邊的人就有資格選市長，她也不排除2024年出來角逐總統大選，期望支持者能認同她理念並用選票相挺。

議員詹江村21日開直播時，一柱擎天姐於底下留言現身，自曝領表參選的關鍵就是國民黨態度，她之所以決定自己出來選，就是想逼國民黨提起勇氣，連她都毫不猶豫地站出來，國民黨更應該團結，不要再扭扭捏捏。

據了解，高雄市長20日就開放補選登記，民進黨已確定推出行政院前副院長陳其邁參選，國民黨至今則是尚未派出合適人選。據《中央社》報導，國民黨議員童燕珍曾鬆口表示，黨主席江啟臣24日會公布人選，但目前還沒向他們討論到任何細節。

▼一柱擎天姐的不做事政見。（圖／翻攝臉書）

