吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2018年參選高雄市長失利的陳其邁，曾在選後舉辦咖啡會與邁粉相約於駁二藝術特區，會中高唱《紅豆》一曲，但歌聲被評為有待加強，確定投入高雄市長補選後，陳其邁21日上午再度回到駁二舉辦「邁粉見面會」，並邀請「特戰男神」吳怡農助陣。陳其邁也證實，已邀請吳怡農擔任國際事務顧問，22日將會對外宣布團隊其他成員。

▲陳其邁21日舉辦邁粉見面會，吳怡農與在地立委等人現身力挺 。（圖／記者許宥孺攝）

前行政院副院長陳其邁19日正式投入高雄市長補選後，團隊隨即展開「緊緊緊」的競選行程，21日上午與邁粉相約於駁二，再度高唱《紅豆》一雪前恥。活動前接受媒體訪問時，陳其邁表示，《紅豆》練了一年多，今天請了2個歌壇大咖來助陣，所以很有信心，「一定會讓大家耳目一新」。

▲陳其邁與吳怡農首次同框。（圖／記者許宥孺攝）

「邁粉見面會」也特別邀請民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農助陣拚人氣，2人首次同框，但外傳吳怡農可能加入陳其邁發言人團隊，對此，陳其邁幽默開起玩笑說：「我們是非常好的朋友，雖然…比我帥！但是客群不同。」

陳其邁認為，吳怡農的專才在政策部分，「過去在民進黨、國安會、行政院都有豐富經驗，也是過去在國安會、行政院相當仰賴的政策幕僚，所以特別邀請怡農擔任我的國際事務，尤其在嘗試外交的部分跟青年事務的部分擔任顧問。」言談間，確認邀請吳怡農加入競選團隊，陳其邁也透露，22日將會對外宣布團隊成員，位於左營的競總辦公室也加緊趕工中。

▲ 駁二邁粉見面會，不少粉絲冒雨前來 。（圖／記者許宥孺攝）

而被媒體提問到，關於前高雄市長韓國瑜遭罷免後，密友黃文財仍任職於高雄輪船公司董座，並未隨團隊去職，對此，陳其邁認為，目前代理市長是楊明州，市政部分尊重他的決定，市民也希望現在的是政府能辦好選務，尤其汛期間能穩定市政。