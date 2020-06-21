獨／邁邁暖男同框男神吳怡農　年輕無敵有壓力？陳其邁說話了：Err...6字回應

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

前行政院副院長陳其邁辭職之後，積極投入高雄市長補選工作，還找來特戰男神吳怡農加入競選團隊，而就在21日的邁粉見面會當中，兩個人首度在高雄、在媒體鏡頭前面同框，兩個人的顏值當然也成了話題，暖男對決特戰男神，誰比較帥？陳其邁似乎有點尷尬笑，最後說：「我講不出話來」。

▲陳其邁同框吳怡農 。（圖／記者許宥孺攝）

21日上午陳其邁在駁二特區舉辦邁粉見面會，特別還找來特戰男神吳怡農一同參與，這也間接證實吳怡農要加入選舉團隊，不過這一次兩個人也是在高雄補選開始後，第一次首度在媒體前面同框，就在活動現場，吳怡農穿著藍色襯衫，陳其邁是白色襯衫，同樣都是牛仔褲，而且襯衫都刻意拉在外頭，塑造年輕氣息。

▲陳其邁同框吳怡農，首度同框話題性十足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳怡農現身立刻吸粉要求合照 。（圖／記者吳奕靖攝）

兩個人站在一起，顏值當然成了話題，畢竟吳怡農，被不少農婦暱稱為「農農」，一出場立刻吸粉；陳其邁跟吳怡農同框，會不會有壓力？陳一聽到問題，第一時間有點尷尬笑，Err聲回應，他說：「那個..那個.. 他年輕，Err...我講不出話來，因為我在緊張要準備唱歌」。

至於吳怡農本人如何看待？走在後頭的吳怡農也是給了一個尷尬微笑，記者問他站在陳其邁旁邊，會不會覺得對陳有壓力？吳怡農沒有回答，旁邊的人幫忙說：「有壓力的是怡農」。最後兩人同步走向舞台。首度媒體前面同框，未來吳怡農加入陳其邁競選團隊，同框機會更多，話題性應該不會少。

▲陳其邁同框吳怡農，這個組合被稱為高雄五月天 。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁同框吳怡農，首度同框話題性十足 。（圖／記者吳奕靖攝）