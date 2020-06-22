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陳時中曝解封後最想做這件事！　「人生每一樣事情都有可能」

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾紛紛開始規劃國內旅遊行程。衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近期接受電視節目專訪，透露解封之後「最想做的事情」，是參加交通部大力推動的振興項目郵輪跳島行程；至於選不選雙北市長，他僅回答，「這些事情對我來講，壓力非常大。」

▲▼衛福部長陳時中出席「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳時中也對郵輪跳島非常感興趣。（圖／記者黃克翔攝）

7月1日安心旅遊上路，交通部近日大力推動的振興項目之一是搭郵輪「偽出國」跳島，初步規劃2天1夜到4天3夜的行程，從基隆港出發，前往花蓮或是澎湖、金門、馬祖，將停靠2、3個離島，所有行程均會繞行到日本外海的與那國島海域，但並不會靠岸，網路上甚至流傳一張「郵輪跳島行程表」，共有8條行程。指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示，會協助業者確保整艘郵輪「夠乾淨」，跟台灣社區一樣安全無虞，才會啟動遊程，更多細節將在6月29日正式對外公布。

請繼續往下閱讀...

而在21日播出的電視節目《TVBS看板人物》中，陳時中與主持人方念華談到解封後的生活以及未來的防疫措施，他表示現在最想做的事情是參加郵輪跳島旅遊；至於目前的邊境開放政策以及未來進程，後續將針對商務、經貿活動的部分進行鬆綁，第一步是縮短檢疫時間，可能有5、7、10天3種方案，他解釋，「開放很重要，但是我們容納檢疫的量夠不夠，檢疫的時間是一個很重要的因素。」

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部規劃的郵輪跳島行程，預計從基隆港出發。（圖／記者李毓康攝）

陳時中提到，台灣防疫一路走來，有些政策是大跟小之間的一個選擇，「我必須要在妨害最小的前提下，達到最大的效果，畢竟一有破口，是整個社會在承擔。」台灣沒有大意的本錢，他擔任指揮官就是要做決定、扛責任，今年底和明年初預計會有緊急授權的疫苗，普遍、安全的疫苗應該會在明年第二季出現。

不過，當被問到是否參選雙北市長，陳時中依舊沒有鬆口，僅表示，「這些事情對我來講，壓力非常大。我的心態是為做事而當官，不要為了保官位而做事，這樣就偏離我們本來的初發心。」況且他在前往衛福部任職之前，已經想好要準備退休了，哪知道後來扛下部長的重擔，「我想應該人生每一樣事情都有可能！」

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