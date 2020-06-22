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醬料老品牌跨界藝術　豆油伯與新銳陶藝家「阿咧」合作

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▲▼醬料老品牌跨界藝術 豆油伯與新銳陶藝家「阿咧」合作。（圖／豆油伯提供）

▲醬料老品牌跨界藝術 豆油伯與新銳陶藝家「阿咧」合作。（圖／豆油伯提供）

生活中心／綜合報導

旗下多款醬油陸續在國際性評選屢次獲得肯定的豆油伯，繼前年與藝術家賴冠仲合作設計聖誕特別版的醬油瓶身，今年則全面改版禮盒，找來了新銳陶藝藝術家「阿咧A-Lei」，品牌期待更貼近年輕消費族群。由於阿咧創作的陶偶個性鮮活有趣，知名主持人黃子佼和台灣名模林志玲等不少明星都是他的粉絲。

阿咧先生本名葉信泓，大學主修水墨創作，卻熱愛玩具特別是怪獸。創作豐沛的他，擅長平面繪畫與陶藝創作。2005、2008年獲設計師玩具比賽大賞金賞、2012 為電影《不倒翁的奇幻旅程》擔任角色設定、道具製作與繪本繪製。計畫在有霧有雨的地方蓋一座怪獸美術館。

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▲▼醬料老品牌跨界藝術 豆油伯與新銳陶藝家「阿咧」合作。（圖／豆油伯提供）

▲7豆油伯與賴冠仲合作設計的窗花樣式禮盒。（圖／豆油伯提供）

阿咧今年將與豆油伯有多次合作，此次因應端午節推出端午節限定吊卡，消費者購買禮盒包裝，就能獲得3款吊卡中的其中1款，各個都是怪異卻又有趣到讓人會不停玩味的設計。此波端午節檔期是他首度以中國節慶主題來設計三款標籤公仔，宇宙粽、豆油粽與粽藝龍」。

▲▼醬料老品牌跨界藝術 豆油伯與新銳陶藝家「阿咧」合作。（圖／豆油伯提供）

▲豆油伯總監李明芳與阿咧，兩位都是愛搞怪的人。（圖／豆油伯提供）

本身就熱愛藝術收藏的豆油伯醬油行銷總監李明芳，她喜歡像阿咧這樣性格鮮明的藝術家的作品，「每位藝術家在創作過程及生活都是艱辛的，如果他們都堅持著夢想前進，必須得到更多支持與合作，我們並沒有預期業績會成長多少，單純覺得豆油伯這個老牌子能夠添一些新意，也希望藉此合作，讓這些在地很棒的新銳藝術家與其作品，都有更多被大家看到的機會。」

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