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「爸爸病危」澳門姊弟急飛台灣！入境仍要居家檢疫　錯過父親最後一面

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▲▼憾…等不及見父最後一面 兒女澳門返台還在居檢。（圖／東森新聞）

▲李男對著鏡頭不斷說話，表情看起來十分憔悴。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名來自澳門的李姓男子因為爸爸病危，20日飛到台灣要見爸爸最後一面，卻因為規定要居家檢疫14天，導致爸爸21日下午病逝時，仍無法趕到醫院見最後一面，讓他與同行的姊姊十分悲痛。陸委會表示，基於人道考量，先前已盡快發證讓李男2人抵台，但入境後仍需符合防疫規範，未來將繼續給予必要協助。

李男與姊姊目前居住在澳門，因為收到醫生通知爸爸癌症惡化，可能只剩下一兩天時間，2人立刻聯繫台灣的相關單位，希望能盡快獲得入境許可，20日經特別批准後入境台灣後，仍要依規定居家檢疫14天，2人擔心爸爸隨時可能病逝，拿出核酸檢測陰性報告，希望政府能放寬檢疫限制，讓他們可以提早「出關」。

請繼續往下閱讀...

影片中可以看見，李男對著鏡頭不斷說話，表情看起來十分憔悴。他說，「我真的很害怕，害怕他（爸爸）真的不行了」、「我來這裡好像什麼都沒有用，我來這裡是探望我的父親，看他最後一面，陪伴他最後旅程，可是我在這裡，坐在這裡，不知道要幹嘛，就等消息，看能不能通過，可是我真的等不了。」

▲▼憾…等不及見父最後一面 兒女澳門返台還在居檢。（圖／東森新聞）

▲李男與姊姊居家檢疫才第一天，21日下午就收到爸爸病逝的消息。（圖／東森新聞）

根據中央流行疫情指揮中心規定，居家隔離或檢疫者想要外出，至少要第5天才可以申請自費篩檢，檢驗為陰性者才可以外出，整個過程最少也要7天。不幸的是，李男2人居家檢疫才第一天，21日下午就收到爸爸病逝的消息，最後一刻無法陪伴在爸爸身邊，讓他與姊姊都十分悲痛。

陸委會副主委邱垂正21日表示，先前接獲澳門在台辦事機構、澳門立法會議員蘇嘉豪求助，有全力協助李男2人盡快辦理並取得證件，爭取最快時間抵台探病，但入境後仍得遵守相關的防疫規範，如今2人在台灣遇到的困難，他們將繼續給予必要協助。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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