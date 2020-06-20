「碰碰車街頭版」無差別追撞3車影曝　車頭燈都壞了！肇事駕駛照樣落跑　

▲大寮發生一起貨車追撞3車意外，肇事車主落跑，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區發生一部小貨車追撞停靠在路邊的三部汽車，不過這台小貨車肇事之後立刻離去，整件事被放到臉書社團《爆料公社》當中，立刻引發討論，現在肇事畫面曝光，清楚看見肇事過程，目前警方已經找到肇事者通知到案說明。

發生車禍的地點就是在大寮的慈隆路，透過監視器畫面就可以清楚看到，一部小貨車在轉進彎道的時候，直接撞到停放在路邊的一部車輛，結果造成被撞的車輛又推撞前方2部車，可見當時撞擊力道相當大，雖然肇事駕駛一度走下來查看被撞車況，不過沒有等到對方車主抵達，他就立刻開車走了。

▲大寮發生一起貨車追撞3車意外，肇事車主還有下來看 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮發生一起貨車追撞3車意外，肇事車主落跑，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

整個過程都被附近民眾給看到，所以拍下車禍照片，放到臉書社團《爆料公社》表示：他發現一輛白色貨車碰撞停在路邊一輛藍色自小客車，藍車受力往前碰撞1輛紅色自小客車，紅車再往前撞上銀車，銀車因此迎面撞上電線桿。白色貨車駕駛人下車察看狀況，發現闖禍後竟上車轉入大信街揚長而去，目前現在警方已經接獲報案，已經通知肇事貨車車主到案說明。

▲大寮發生一起貨車追撞3車意外，肇事車主落跑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮發生一起貨車追撞3車意外，電線桿也無辜被撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）