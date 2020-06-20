韓國瑜遭罷免！黃文財留任船公司董座　綠營秀出「麻吉大事記」怒喊：快換人

▲黃文益議員針對高雄輪船公司董事長一職提出質詢。（圖／翻攝自高雄市議會即時串流）

記者許宥孺／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，3位副市長和一級局處首長也跟著去職，但是韓國瑜的密友黃文財，目前仍任職於高雄市輪船公司董事長，民進黨高雄市議員黃文益20日上午進行市政總質詢時，要求代理市長楊明州應立即召開董事會替換，不過楊明州認為，代理市長時間只有2個月，傾向維持人事穩定。

▲黃文財、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

黃文益20日上午進行市政總質詢，他指出，高雄市民投出罷免票，不是只單單罷免韓國瑜一個人，而是對於整個團隊都有疑慮，所以一級主管跟著辭職是對於政治上的交代，然而，輪船公司的董事長、官派董監事卻沒有任何動作。

▲高雄市議員黃文益列出韓國瑜與黃文財的關係。（圖／許宥孺翻攝）

黃文益再秀出黃文財與韓國瑜的「大事記」，指出黃文財與韓國瑜過去是政治大學東亞研究所同學，韓國瑜在北農擔任總經理時，黃文財擔任專員，媒體也曾報導，黃文財常跟韓國瑜的媽媽打麻將，自認與韓家交情甚好，才會變成韓國瑜市長選戰助理，而韓國瑜在2018年12月25日上任後，力薦黃文財擔任高雄輪船公司董事長，隨後在2019年1月28日上任。

黃文益表示，當時有許多媒體、議員認為這樣黃文財並無專業背景，擔任輪船公司董事長是酬庸，「最後還硬是上去了」。而在2019年5月26日，韓國瑜王小姐事件後，黃文財竟在5月30、31日及6月3日，一連3天上班日神隱，還佯稱手機壞掉。

▲高雄輪船公司董事長黃文財 。（圖／記者洪靖宜攝）

黃文益表示：「黃文財任職高雄輪船公司董事長一職1年多來，表現並無特別亮眼，韓國瑜市長甚至還編了2500萬停管中心基金挹注，就績效來說，表現並無特別傑出，也非在那個位置上不可，就關係而論，是因為韓市長關係才擔任那個職務。」

黃文益試問代理市長楊明州：「因韓國瑜被罷免掉，能不能立即召開董事會，替換有爭議、疑慮的董監事？」楊明州表示，他代理市長時間才2個月，基本上傾向維持人事穩定，如果召開董事會再改派，那麼或許等到新市長上任後，或許會有他自己的人選考量。