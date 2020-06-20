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韓國瑜遭罷免！黃文財留任船公司董座　綠營秀出「麻吉大事記」怒喊：快換人

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▲黃文益議員針對高雄輪船公司董事長一職提出質詢。（圖／翻攝自高雄市議會即時影音串流）

▲黃文益議員針對高雄輪船公司董事長一職提出質詢。（圖／翻攝自高雄市議會即時串流）

記者許宥孺／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，3位副市長和一級局處首長也跟著去職，但是韓國瑜的密友黃文財，目前仍任職於高雄市輪船公司董事長，民進黨高雄市議員黃文益20日上午進行市政總質詢時，要求代理市長楊明州應立即召開董事會替換，不過楊明州認為，代理市長時間只有2個月，傾向維持人事穩定。

▲▼黃文財、韓國瑜。（合成圖／資料照）

▲黃文財、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

黃文益20日上午進行市政總質詢，他指出，高雄市民投出罷免票，不是只單單罷免韓國瑜一個人，而是對於整個團隊都有疑慮，所以一級主管跟著辭職是對於政治上的交代，然而，輪船公司的董事長、官派董監事卻沒有任何動作。

▲▼高雄市議員黃文益對韓國瑜好友黃文財仍任高船公司董座一直提出質詢。（圖／許宥孺翻攝）

▲高雄市議員黃文益列出韓國瑜與黃文財的關係。（圖／許宥孺翻攝）

黃文益再秀出黃文財與韓國瑜的「大事記」，指出黃文財與韓國瑜過去是政治大學東亞研究所同學，韓國瑜在北農擔任總經理時，黃文財擔任專員，媒體也曾報導，黃文財常跟韓國瑜的媽媽打麻將，自認與韓家交情甚好，才會變成韓國瑜市長選戰助理，而韓國瑜在2018年12月25日上任後，力薦黃文財擔任高雄輪船公司董事長，隨後在2019年1月28日上任。

黃文益表示，當時有許多媒體、議員認為這樣黃文財並無專業背景，擔任輪船公司董事長是酬庸，「最後還硬是上去了」。而在2019年5月26日，韓國瑜王小姐事件後，黃文財竟在5月30、31日及6月3日，一連3天上班日神隱，還佯稱手機壞掉。

▲黃文財出面說明 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄輪船公司董事長黃文財 。（圖／記者洪靖宜攝）

黃文益表示：「黃文財任職高雄輪船公司董事長一職1年多來，表現並無特別亮眼，韓國瑜市長甚至還編了2500萬停管中心基金挹注，就績效來說，表現並無特別傑出，也非在那個位置上不可，就關係而論，是因為韓市長關係才擔任那個職務。」

黃文益試問代理市長楊明州：「因韓國瑜被罷免掉，能不能立即召開董事會，替換有爭議、疑慮的董監事？」楊明州表示，他代理市長時間才2個月，基本上傾向維持人事穩定，如果召開董事會再改派，那麼或許等到新市長上任後，或許會有他自己的人選考量。

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