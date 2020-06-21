2020疫情大浩劫持續中！全球近46萬人死亡　已超過868萬人中鏢

中央社巴黎20日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少45萬9976人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾868萬640例。疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有402萬9700人被視為已經康復。

《法新社》蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬9131人病故，累計確診數達222萬2576例，至少60萬6715人康復。巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬8954人病故，確診達103萬2913例。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情重創美國航空業。（圖／路透）



其他疫情重災區還包括英國（4萬2461死，30萬1815例確診）、義大利（3萬4561死，23萬8011例確診）、法國（2萬9617死，19萬5953例確診）、中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3352例確診。

從區域來看，歐洲累計確診250萬91例，19萬2158死；美國和加拿大累計確診232萬3141例，12萬7518死 ；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診195萬9837例，9萬1377死。亞洲累計確診98萬592例，2萬8022死；中東地區累計確診62萬1260例，1萬3109死；非洲累計確診28萬6822例，7661死；大洋洲累計確診8846例，131死。

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▲北京疫情防疫直擊。（圖／記者任以芳攝）