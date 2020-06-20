北京9日新增205確診　官方：形勢依然嚴峻「正處緊要關頭」

▲北京展開大規模檢測，大批居民排隊等候。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市疫情復燃，9天內新增了205例確診，北京市委宣傳部副部長徐和建20日表示，當前首都疫情形勢依然嚴峻複雜，防控仍處於緊要關頭。此外，北大國際醫院19日傳出一名急診護士確診，院方緊急對全院醫護進行核酸檢測，目前已檢測2669人，全部是陰性。

徐和建在疫情防控記者會上表示，疫情當前，要嚴防疫情擴散，高度重視醫院感染防控工作，屬地政府主管部門和各級醫療機構要嚴格落實好院感防控主體責任，嚴防院感事件發生。

北大國際醫院19日傳出一名急診護士確診，醫院緊急實施「全面封閉管理」，立即停診並暫時不收病患，將急診科全體醫護人員視為密切接觸者進行集中隔離，追蹤所有接觸過的病患，並對醫院所有醫護進行核酸檢測，目前已檢測2669人，都是陰性。

同時，北京疫情防控領導小組辦公室主任、醫療保障組組長、副市長盧彥也緊急召開約談會，邀請了中日友好醫院、北京世紀壇醫院、北京市慧慈醫院等醫院負責人，以及多區醫管中心的官員，要求各醫療機構對照北京市院感防控16條措施，認真查找問題、發現問題、立行立改，確保整改到位，各辦醫主體和屬地政府加強監督指導。

北京市近日也展開全面核酸檢測，截至20日上午6點，已經累計採樣229.7萬。北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，根據篩查情況和流行病學調查，未在5月30日至6月12日接觸過新發地市場的人員，被感染的風險極低，不必扎堆預約篩查核酸，「居民朋友可根據社區統一安排，有序參加核酸篩查，在進行核酸檢測時有序排隊，不要紮堆擁擠；外出一定要佩戴口罩，外出後及時洗手，減少疫情傳播風險。」