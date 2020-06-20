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想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，柬埔寨金邊國際機場靜悄悄。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，柬埔寨金邊國際機場靜悄悄。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

想在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間出國，旅客難免得付出較多代價。柬埔寨近期就祭出新規，要求所有入境旅客抵達該國後必須提供3000美元（約新台幣8.8萬元）押金，以便用來支付病毒檢驗、隔離等的醫療費用。

根據《曼谷郵報》，柬埔寨民航局（SSCA）16日發布文件，針對來到該國領土的外籍旅客，逐一說明收費項目。旅客只要踏上柬埔寨機場，一入境就會被先要求提供3000美元押金，可以用現金或信用卡支付；這筆費用專門用來應對新冠肺炎的相關檢查。

此外，所有外籍旅客除了要拿出押金，還要提供旅遊保險證明，包括不得少於5萬美元的醫療保險。條件可說非常嚴苛。

文件中列出每項措施的收費，像是旅客抵達機場後，必須支付5美元的「運輸小費」前往檢驗中心，接下來的病毒檢驗要價100美元，至於在規定的酒店或中心等待結果的過夜期間收費為30美元，地方提供的三餐也要每日收取30美元。這只是一部分的費用。

如果該名旅客與其他機上乘客的檢驗結果最終確認陰性，將能拿回剩餘的押金。不過，旅客抵達自己所選的住處後，還是必須接受14天的自主隔離，每日通報狀況，並於第13日進行第二次的檢驗。

柬埔寨當局說明，除了外交官員或執行政府公務的人士，這項收費措施適用於其餘全體的旅客。

旅客若檢驗陽性並表現出需要接受治療的症狀，將被送至地方醫院，接受最多4次的檢驗，每次費用為100美元；如果不幸死亡，葬禮與火化的費用則為1500美元。所有費用都將自動從3000美元押金中扣除。

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