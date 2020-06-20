快訊／祝釩剛認3度染麻！向法官求情「媽病重」：希望別被關　檢給予緩起訴

▲祝釩剛承認3度染麻。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人祝釩剛4月13日第3度染麻被逮，事後以5萬元交保，而他向檢方表示，因母親重病，希望不要被關，如有需要，他可以接受到醫院戒癮治療。台北地檢署偵辦結果20日出爐，因他坦承施用大麻，且距離上次被逮也已超過五年，在經過醫院評估後，檢方給予緩起訴處分2年，期間須到醫院接受戒癮治療。

據了解，祝釩剛過去也曾有多次持有大麻被逮，2007年時因吸食大麻而入獄接受勒戒，出獄5年多後，又在2013年2月參加朋友轟趴，被警方搜出持有大麻，而被檢方緩起訴。

2度被警方逮到吸毒的祝釩剛仍舊惡性不改，4月13日晚間開車時被警方攔查，沒想到卻在他的電子煙中測出大麻成分，而被警方逮捕。祝釩剛事後檢方表示，母親重病，不希望離家太久，如果未來有需要，希望能讓他自己到醫院接受戒癮治療，別再讓他進戒治所觀察勒戒。

台北地檢署20日偵查結果出爐，因他坦承施用大麻，且距離上次被逮也已超過五年，在經過醫院評估後，檢方給予緩起訴處分2年，期間須到醫院接受戒癮治療。

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