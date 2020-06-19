豪送400萬保時捷　車商分手提「神秘密碼」控侵占…女友駁：錯！是我的生日禮

▲中古車商控告前女友侵占保時捷高價名車還拿去賣掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

從事中古車買賣的許姓車商，和李姓前女友交往時，大手筆花了439萬元買來黃色保時捷給李女，許男分手後卻告李女涉嫌侵占車子，並指證車牌號碼「913」是他的生日，當年只是借名登記在李女名下，李女喊冤車子是許男送的生日禮物，顏色、內裝都她挑的，台北地檢署根據繳稅紀錄等證據，採信李女說詞，第6度處分不起訴。

據了解，許姓車商賣車愛車也玩車，常常跨海買保時捷、賓士、GTR等高檔房車回來，而且每輛都要配上有自己生日密碼的車牌，許男除了這件保時捷官司外，還曾控告李女換掉過去同居處鑰匙，害他不能回家拿東西，法院判李女要把家裡的沛納海、朗格、百達翡麗、柏萊士等31支品牌手錶，都還給許男。

▲李女說車子是許男送的生日禮物，後來許男突然離開同居處，愛上別人了。（示意圖／達志）

但是許男想拿回保時捷的案子就沒這麼順利了，許男提告指控，他為了課稅考量，所以會把很多買來的高價車登記李女名下，其中1輛黃色保時捷卻被李女擅自出售，涉嫌侵占罪。李女則辯稱，車子是「我的37歲生日禮物」，2012年下訂時，她還親自去挑顏色、內裝，沒想到，2015年9月間，許男突然離開同居住處，幾天候傳照片跟她說，愛上別人了。

北檢從2016年首度接到案件後，就以罪嫌不足等理由，處分不起訴李女，但許男不斷提出再議，經高檢署發回，北檢2020年第6度偵辦後，考量許男其他登記在李女名下的車子，都是1年左右就賣掉，只有這輛黃色保時捷持有超過2年，車行銷售人員也證稱，當年是李女親自挑選顏色、款式，燃料、牌照稅也都李女在繳，認為李女主張車子是送她的說詞可採，加上雙方民事官司已經和解，許男也撤回刑案告訴，因此再次處分不起訴。

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