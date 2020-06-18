夢想B cup…開刀4次還是F奶！她縮胸失敗　肥厚疤痕+右手不舉大崩潰

記者徐愷昕／台中報導

賴姓女子為改善乳房過大導致肩頸痠痛的負擔，2012年間前去台中一醫美診所進行縮胸手術，沒想手術連連失敗，夢想的B罩杯經歷4回開刀仍停留在F罩杯，更讓她崩潰的是胸上還因此留下嚴重的疤痕以及右手臂半年無法高舉的傷害。賴女氣的告上法院求償200萬元精神慰撫金，法官審結判醫美診所確應賠償。全案仍在上訴中。

▲F罩杯的賴姓女子想要縮胸至B罩杯，怎料經歷四次手術最終皆以失敗收場 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

F罩杯的賴女主張，2012年3月她為了改善大胸困擾前去醫美諮詢，術前醫師及診所主任答應能幫她縮胸至B罩杯，並表示不會有蟹足腫或肥厚性疤痕，她因此與診所敲定時間，4月2日進行第一次縮胸手術，同時支付10萬元手術費，孰料，第一次手術進行時，她因傷口大量出血併休克，馬上被緊急送至台中醫院急診，事隔2日出院後，她又再次被醫美診所帶回做第二次手術，未料術後胸部仍維持F罩杯，還因此留下蟹足腫及肥厚性疤痕。

醫美診所自知理虧，表示將無償再次替賴女開刀，豈料，2013年8月第三次手術結束後，賴女胸部大小依舊，疤痕狀況未見改善反而更加嚴重。賴女表示，動刀醫師眼見手術已經三度失敗，竟又再次說服她進行第四次手術，無奈同年11月開刀完結果依舊令人失望，她胸部停留在F罩杯，甚至右手臂還因副乳切除手術影響有半年期間無法高舉，且留下的疤痕腫癢難耐，每天都要塗藥才能安眠，此傷害更已嚴重影響她的夫妻生活。

四次手術皆失敗後，醫美診所主動要求賴女前去台中醫院整形外科諮詢，表示願幫她支付全額費用，沒想到她諮詢結束回報醫美診所縮胸手術17至18萬元、除疤費用每公分5500元後，醫美診所竟反悔不願支付，她為此氣的告上法院，求償當初開刀費、重建手術費及精神慰撫金共計200萬元。

▲F罩杯的賴姓女子想要縮胸至B罩杯，怎料經歷四次手術最終皆以失敗收場。（圖／取自免費圖庫pixels）

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法庭上醫美診所回辯，賴女只有第一次手術是縮乳手術，其他三次並非是為達縮乳效果而進行的，堅稱目前賴女胸部應為小D至大C。

法院審理時則認為，動刀醫師選擇「倒T切口」的手術方式，既符合賴女需求也符合醫療常規，這部分診所並無疏失，且經勘驗相關鑑定，皆顯示賴女手術後出現低血量休克、右側乳房血腫及疤痕增生等狀況，無從證明與縮胸手術有因果關係，審結判醫美診所僅需賠償20萬元精神慰撫金。全案仍在上訴中。

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