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妻太常出國…小開人夫訴請離婚！　她淚曝「2人真實互動」法官判不准

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▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲企業小開人夫以妻子不幫忙事業、出國多次等理由，訴請離婚遭法官駁回。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名外貿協會女員工小蕙（化名）遭經營家族企業小開的丈夫阿俊（化名）指控，婚後不但不幫忙事業，還會因生活費、備孕等問題吵架，甚至多次出國旅遊，讓兩人關係降至冰點，吵架分居後，阿俊決定主動訴請離婚。不過，新北地院審理後，認為阿俊主張的理由不構成「難以維持婚姻之重大事由」，最終判不准離婚！

判決指出，阿俊與小蕙於2016年結婚，兩人未有子女，指控妻子不顧及他的反對，多次以各種理由出國數日，棄家庭不顧，兩人還會因各種瑣碎事物爭執，妻子也不願幫忙家族事業，對他的父母不曾問安關心，即便加班與否不一起共進晚餐，兩人感情日漸疏遠、無性生活，2018年6月2日他向妻子表示「溝通很久，理念不合，我們差不多了，打算決定怎麼樣？分手，我們各過各的。」

孰料，阿俊說完後，妻子回他「我家人今天會陪我回去搬東西」，對於兩人婚姻現況無意願讓步，隨即打包行李返回娘家，他因而決定同月8日透過律師發函離婚協議給妻子，不過妻子都沒理會，且分居期間妻子與母親出國遊玩7次，都沒有跟他分享旅遊心得，訴訟期間兩人互不聞問，形同陌路，妻子說出多句虛偽不實及惡意汙衊他的言詞，雙方信賴關係已嚴重破壞。

對此，小蕙則表示，兩人婚後有時因某些小事會略感無奈，大多時候感情很好，她提到，兩人在分配家用時曾意見不合，丈夫曾以「那乞丐就什麼都不用付了」等語回絕，針對出國一事，無丈夫同行的情形下出國僅3次而已，其中一次為深受流產打擊而出國散心，第二次是公司員工旅遊，第三次是母親生日，後面兩次都有邀請丈夫但遭拒，強調事先皆取得丈夫同意，絕無疏於照顧家庭。

另外小蕙說，工作關係往返皆須花時間通勤，2018年3月至5月間兩人互動、對話頻繁且彼此關懷，未因加班晚歸一事而受影響，同年6月離家則是因夫家相當看重傳宗接代，她卻意外流產，內心備感公婆壓力，一時氣憤與冷處理的丈夫爭吵後，由母親陪同下一起返回娘家，強調絕非自行攜帶行李回娘家，而是遭到丈夫報警驅趕。

不過，阿俊主張以《民法》第1052條第2項規定，有難以維持婚姻之重大理由，訴請兩造離婚，法官聽完雙方說詞後，認為兩人感情雖有破綻，小蕙只是因一時情緒衝突才離家，並非長期分居，依規定判阿俊敗訴，不准離婚，全案可上訴。


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