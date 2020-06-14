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知名芭蕾舞者突脫衣問：一起泡澡？男學生崩潰陪洗…她遭國立大學解聘了

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▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲北部某國立大學舞蹈系女助理教授問男學生「不跟我一起泡澡？」遭解聘。（示意圖／非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

北部一名某國立大學舞蹈系吳姓女助理教授為知名芭蕾舞者，2017年間因對男學生阿俊（化名）性騷擾，邀約對方一起泡澡，事件經阿俊申訴後，吳女於約聘到期日前一個月遭停聘，且校評會2年內不得再聘任她，針對這部分，她不服結果，決定提起行政訴訟。

判決指出，吳女於2017年12月間遭指控性騷擾，阿俊指出，吳女單獨邀請他看表演，兩人表演前原本要先吃飯，吳女卻突然提出想按摩，隨即把他帶到汽車旅館，當下想著如何逃走時，吳女竟開始脫衣，問他「不跟我一起洗？」，同時間他趕緊傳訊息向學弟求救。

阿俊本來想蒙混過去，結果吳女卻說「只有自己脫很尷尬」、「不跟我一起泡澡？」，他便硬著頭皮、離吳女最遠處泡，泡澡過程吳女還會要求幫忙按摩，最後他以「有個排練很急」為由脫身。事後阿俊回撥電話給吳女表示「一切覺得很詭異、很不舒服」，吳女卻回他「聽你說詭異，真的很讓我不好意思」。

全案經校內性評會決議後，終止與吳女的合約，作2年內不得聘任吳女的處分。對此，吳女最近一次聘約為2017年8月1日起至2018年7月31日止，她不服聘期前一個月合約被終止，向教育部訴願被駁後，決定提行政訴訟，請求撤銷原處分，確認一個月的聘任關係存在。

案經高等行政法院審理，確認決議結果無違法，另外考量阿俊感覺難受、情緒差，後續課程無法正視老師，吳女行為顯然影響阿俊人格尊嚴及學習，藉由學生對老師的信任，說出不受歡迎的性意味言詞，確認是性騷擾，最終以處分無誤，判吳女敗訴，全案可上訴。

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