「房給妳是保障」贈妻房地產2週後離婚了！夫被趕出去還要付租金

▲王男贈呂姓妻子房地產後，2人離婚了，呂女要求王男搬離未果告上法院，儘管王男辯稱只是借屋給呂女貸款，但法官審酌後判呂女勝訴。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名呂姓女子獲得王姓丈夫贈與的房地產後，指控王男騙她是高學歷老師，實際上是被討債的無業人士，讓她受不了而離婚，並要求王男搬出去，還要王男付租金，但王男不願搬離，認為呂女是為了離婚硬找理由，不過王男提不出任何證據，因此台北地院判呂女勝訴。可上訴。

呂女主張，她與王男於2018年12月登記結婚，王男2019年5月初以夫妻贈與的名義，將位於新北市的房地產移轉登記給她。然而事後她發現，王男婚前謊稱是國立政治大學附設國民實驗小學的教師，且經律師高考及格，為政治大學法律系碩士，但實際上王男並無正式教師資格，也無業，甚至時有不詳人士前來索債，因此雙方幾經協調後，已於2019年5月底離婚。

呂女說，王男無權再占用房屋，但她多次請求王男搬離都沒用，因此請求王男將房屋騰空遷出，返還房屋租金不當利益，並在遷讓房屋期間，王男要每月付租金1萬8000元。

王男辯稱，該房地是他於婚前繼承所得的財產，呂女得知他想增貸進行房屋裝潢整修，竟向他謊稱其貸款條件較好，以其名義向銀行增貸獲准機率較高，才不疑有他將房地過戶給呂女。

沒想到過戶後，呂女就以婚前未告知他是代課老師為由，數度要求離婚，甚至趁他急性腸胃炎及高血壓至醫院急診時，奪取他的手機及皮夾，藉此脅迫他辦理離婚，他因迫於無奈才協同呂女去辦離婚登記。

王男強調從未向呂女表示自己是正式教師，還說，呂女2019年6月通知裝潢工人停止施工，並表示貸款均已清償債務，無法支付裝潢費用，他才驚覺受騙，於是以存證信函向呂女表示要撤銷房地贈與，呂女已非房屋的所有權人，無從請求他遷讓房屋。此外，房屋過戶後，呂女同意他繼續居住，因此他未有租金的不當得利。

法官審酌，王男曾對呂女提起搶奪、強制、恐嚇、侵占、詐欺等告訴，但檢察官全處分不起訴，王男聲請再議也遭駁回確定；呂女有提出line對話紀錄，證明自己幫王男還債136萬元，及付裝潢款項27萬元，王男在對話中也自陳「房子給你是一種保障」；但王男對於自己的抗辯內容則提不出證據。

因此法官認定房屋的使用，雙方存有債權契約，王男無權占有房屋，並依房屋稅籍資料推算，王男應給付不當得利1萬4328元，搬離前須按月支付7401元租金給呂女。

票券換點囉！！！

►好康別錯過～

【更多新聞】

►包廂猛壓酒店妹用手來...她按服務鈴求救 渣男砸錢脫罪失敗下場曝！

►拉K上路挨罰9萬 他掰「一事不二罰」...法官打臉：2年前的不相干

►自稱「華人知識經濟教父」積欠治療費 還詐牙醫投資大陸公司412萬