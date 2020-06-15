馬上就要解脫！30歲女剛辦完離婚…仍逃不過前夫「血腥屠殺」慘死

▲命案發生地。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川內江市東興區民政局婚姻登記處大廳內6月15日上午發生一起命案。一位36歲男子日前與32歲妻子約定離婚，今日上午辦完離婚手續時，突然掏出事前準備好的刀，瘋捅前妻，導致對方當場臥倒血泊。死者雖然經過及時搶救，仍回天乏術。

附近一名男性民眾透露，事發時間大約在早上9時左右，2人到位於興盛路的婚姻登記處辦理離婚相關手續，「好像說手續已經拿到手了，男的想不過，動了手。」另一位民眾回憶稱，男子行兇後逃到不遠的西林大橋，站在欄杆上試圖跳橋輕生，後被救起並被警方抓獲。

對此，東興區民政局婚姻登記處工作人員表示，一切以警方調查結果為準。

當天中午時分，內江市公安局東興區分局發布通報，6月15日9時許，內江市公安局東興區分局西林派出所接到報警稱，東興區興盛路發生一起故意傷害案。

經初查，犯罪嫌疑人唐某（男，36歲，東興區人）與李某（女，32歲，東興區人）是夫妻關係，2人在辦理離婚手續時，唐男持刀將李女殺傷，導致李女經120搶救無效死亡。

目前，犯罪嫌疑人已被東興公安分局抓獲，案件正在進一步偵辦之中。

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