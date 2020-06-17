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抓小三不成…天花板意外翻出200萬私房錢！人妻心動撈走　老公7年後才發現

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▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲女子想取得分居丈夫的外遇證據，於對方租屋處天花板找到私房錢200萬元，佔為己有遭提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名陳姓女子與李姓丈夫分居後，為了想取得外遇證據，偷偷潛入李男租屋處，孰料，她竟意外於天花板夾層發現200萬元的私房錢，面臨房貸、保險金無法繳納的窘境，就決定將這筆錢佔為己有，結果7年後李男偶然與兒子聊天，才得知私房錢是陳女偷走，憤而提告。

判決指出，陳女與李男分居後，2011年2月間跑進李男租屋處，東翻西翻，打算要搜得對方的外遇證據，雖未找到任何證物，卻意外於天花板扯出一筆200萬私房錢，即便兒子勸她別拿走，她心想「李男外遇養女人，又不拿出錢來還房貸和保單的債務」，決定將這筆錢偷走；而李男直到2018年才發現私房錢消失，兒子提及陳女潛入房屋搜證一事後，整起事件才曝光。

對此，陳女辯稱，拿這些錢是用來償還李男用她名下房屋向銀行貸款的債務，且清償李男2家壽險的保單借款，強調不是占為己有，只是不甘心老公有錢外遇，沒錢還債。

法官審酌後認為陳女與李男雖存有夫妻關係，但早就已經分居，陳女是未經李男同意，侵入對方住宅，而陳女犯後僅坦承部分犯行，目前尚未與李男達成和解，新北地院最終依侵入住宅竊盜罪處陳女有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，全案可上訴。


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