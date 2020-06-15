虐妻17年！刺殺不成開瓦斯喊「報警就跳樓」　她崩潰訴離竟遭嗆：自己選的

▲人妻婚後常遭家暴，崩潰訴離，丈夫竟喊，「她婚前都知道這些狀況」，主張不能以此當理由，但遭法官駁回。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

女子小凡（化名）與丈夫阿宏（化名）結婚多年，但阿宏婚後經常酗酒，還會辱罵毆打小凡，甚至拿水果刀要殺她，還曾打開瓦斯氣閥想尋短，更威脅「報警我就跳樓」等，讓小凡忍無可忍訴請離婚。一審法官審理後判准，阿宏不服提出上訴，還控訴，「她婚前就知道我情緒容易失控，還願意結婚，不能拿這張理由」，但仍遭法院駁回。

根據判決，小凡提告主張，她2001年年初與阿宏結婚，但婚後對方經常酒後辱罵、毆打她，甚至在2018年1月10日晚間持刀要殺她，更於隔日凌晨打開瓦斯桶氣閥尋死，威脅她「如果報警就要從4樓跳下」，讓她跟未成年的兒子相當害怕，因此訴請離婚，法官也以「不堪同居之虐待」為由判准。

然而，阿宏不服提出上訴，並稱，他因患有兩側聽力障礙，且智力中下，而他在2015年15月間因酒駕遭裁罰15萬元，原本打算想已夫妻兩人共有的房地產貸款繳納，孰料小凡竟訛詐了應屬於他的一半財產，還要求他搬離，他一時氣憤才與小凡發生衝突並動手，但這都是偶發的事件，不能構成「不堪同居之虐待」。

不過，2人的孩子也出面證稱，父母兩人經常因為房地的是吵架，而爸爸經常藉酒裝瘋多次毆打媽媽，最近一次則是爸爸拿刀要殺媽媽，而為了護母，他將爸爸打到鬆手，並叫媽媽趕快報警，但沒想到，爸爸想拿椅子砸媽媽，所幸他及時攔下，才沒讓媽媽受到傷害，而是後爸爸也因家暴被判拘役40天及有期徒刑3個月。

對此，阿宏辯稱，自己絕對沒有酒後施暴，還稱他與小凡結婚時，小凡就知道他聽力受損，且智力中下，容易情緒失控，但小凡仍願意與他結婚，因此這不能當作是離婚的理由。

法官審理後認為，縱使小凡婚前就知道阿宏狀況，仍不嫌棄他的身體缺陷而結婚，但這不代表阿宏就能合理化他的家暴行為，且阿宏多次毆打，甚至拿刀想殺人，這已經超過一般人能忍受的程度，因此判阿宏敗訴。全案可上訴。

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