獨／高雄市長補選國民黨將派奇兵　歷史哥：謝謝肯定「但我有更重要的事」

▲針對國民黨面對高雄市長補選一事，歷史哥回應了。（圖／記者陳羿妏翻攝）

記者陳羿妏／採訪報導

國民黨面對高雄市長補選，預定下週三（6月24日）公布人選，有黨政人士透露「將派奇兵」參選，挺韓YouTuber「桃園孫先生」也曾力薦「高雄歷史哥」參戰，能打敗民進黨徵召的陳其邁。對此，歷史哥17日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，謝謝各界的肯定，但他有更重要的事要做。

歷史哥以書面答覆全文如下：

很感謝各界的肯定，真的以我的年紀，剛過三十而立就被點名競選直轄市長，真的受寵若驚！很感謝！也很有份量！

高雄是我的家鄉，除了大學研究所時代在台北，我從出生到成長到結婚生子，都是在高雄，高雄於我有很深的情感在，這也是我為什麼當初會把YouTube頻道取做「高雄歷史哥」！我以高雄人為榮，以高雄為榮！

我想台灣民主發展二、三十年至今，仍然不斷在變動中，選舉一場一場的舉辦，但社會卻更加的鬧動，外部國際兩岸也逾加不安，這些都對我們年輕人都是極大的挑戰。今年適逢我的兒子出生，我更覺得該為家人為台灣的未來做些事情！

但個人得失事小，一場選舉不一定能改變什麼，舉例從2014年的選舉以來，各方政治人物每每高舉改變台灣政治文化大旗，但是即便勝選了，我們社會似乎仍是變化不大！我們這代是解嚴後世代，在民主的空氣下長大，民主就是我們的生活態度，然而近來選舉的過程與結果，讓我理解到社會、文化的提升，才能根本達到政治的改變，為此我跟一群願意跟隨我的信念的年輕人，一起努力尋找更多的好朋友，加入我們尋找正義與思辨的道路，期待將來能更好的提升台灣的民主！用正義照亮政治的混沌與陰暗！而這些是我更該做的事情，高雄加油！台灣加油！中華民國加油！





▲歷史哥曾赴高雄替韓國瑜選前之夜助講。（圖／記者林敬旻攝）

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