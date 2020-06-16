長期遭家暴！人妻「2次起訴離婚」法院不批准　最後慘死丈夫刀下

▲本案近來開庭，死者家屬希望法院能判處凶嫌死刑。（圖／翻攝自微博／現代快報）

記者李振慧／綜合報導

南京市江寧區一名女子因為長期遭丈夫家暴，忍無可忍之下申請離婚法院卻沒有判離，結果又繼續過著被家暴生活，然而第2次提出離婚訴訟後不久就慘遭對方殺害。本案12日開庭，男子因涉嫌故意殺人罪、故事傷害罪被提起公訴。

《現代快報》報導，41歲魏姓男子2017年與董姓女子結識，雖然在交往期間就曾出現暴力行為，然而2人還是成婚並生下孩子。董女2018年8月曾以家暴為由訴請離婚，但是男方堅決不同意，法院最後沒有判決離婚，結果同年12月再度遭到家暴，與對方正式分居後搬回娘家居住。

魏男2019年4月收到南京市江寧區公安分局的家暴告誡書後，不但沒收斂行為，同年6月還為了離婚一事在商場和董女發生衝突，把對方打到腦震盪、鼻骨骨折。董女9月再度提出離婚，法院原本預計9月30日開庭審理，然而魏男卻於26日攜帶2把鐵鎚、折疊刀前往她所住社區進行殺害。

魏男在法庭上辯稱，堅持不肯離婚的理由為，「擔心妻子和其他男人在一起，女兒會遭到性侵」。公訴人指出，魏男早在案發2個月前就在網路上買好工具，期間也常埋伏在死者家附近，其行為已經構成故意殺人罪、故意傷害罪，受害家屬不要求任何賠償，但堅決要求法院判處魏男死刑並且立即執行。

本案目前仍在審理中，消息傳出後引發網友討論，許多網友怒罵，「家暴居然還不能離婚，法律是在保護什麼」、「法院的不作為真讓人寒心」、「離婚冷靜期真的要排除家暴啊」，還有網友表示，「看了以後更不敢結婚了」。

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