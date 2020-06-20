日媒曝日首波出入境名單沒台灣「真正原因」　預計秋後放寬限制

▲日本進入後疫情時代，準備開放邊境振興經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣抗疫能力在全球國家中名列前茅，但在日本首相安倍晉三18日公布的入境鬆綁名單中，卻沒有台灣，反而讓紐、奧、越、泰4國先行開放，不僅台灣網友訝異，日本網友也困惑「為何沒有台灣」？對此日媒報導指出理由是，日本的病毒檢體檢測的完善度，仍落後他國，因此可能等到秋後才放寬限制。

截至台灣時間20日上午6點30分，越南累計349例確診、0死；台灣累計確診446例、7死；紐西蘭1507例確診、22死；泰國累計3146例確診、58死；澳洲累計7409例確診、102死。

安倍晉三周三（18日）宣布，逐步開放日本邊境以復甦經濟，第一批允許出入境國家僅4國，為越南、泰國、紐西蘭和澳洲，陸續依照國際疫情及國內情況進行應變，將會擴大開放國家和地區。

不過4國中，台灣確診與死亡人數僅較越南多，卻不被列入名單之內，此決定在2國的網友間皆引起好奇和政治性的揣測。《日本經濟新聞》對此進行報導，指出上述4國在2018年的日均入境總和為5900人，出境總合為8400人，而美國、中國、韓國和台灣，日均入境總和為6萬900人，出境總合為3萬500人，在病毒檢測負擔量上大上許多。

報導指出，美、中、韓、台佔總入境人數7成，而日本之所以對這4個經濟關係密切的國家，採取暫不放寬入境的決定，是在於日本的檢測能力有限。目前任本機場日檢測能力2300人是上線，實際檢測人數則為950人，若開放美中、韓台入境的話，日檢測能力需達1萬人。