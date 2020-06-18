美軍出動啦！RC-135W偵察機「盤旋首爾上空」：監視金與正一舉一動

▲美軍RC-135W偵察機18日飛行至南韓首爾上空。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）

記者羅翊宬／編譯

兩韓緊張局勢一觸即發，為嚴密觀測北韓軍隊動向，美軍18日派出偵察機RC-135W飛行至南韓首爾、京畿道上空。

專門追蹤飛機行蹤的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）的地圖資訊顯示，RC-135W從江原道與京畿道交界處往西飛行，至京畿道、首爾、仁川一帶。RC-135W是美國空軍現役部隊裝備的一種戰略偵察機，能偵查彈道導彈情報、信號情報、電子情報等，分為A、S、U、V、W、X等型號，主要用於探查朝鮮半島、中國大陸、俄羅斯等亞太地區。

《韓聯社》指出，美國海軍17日也曾派遣EP-3E偵察機，駐韓美軍則派遣雙螺旋槳的RC-12X偵察機勘查首都圈空域。其中EP-3E偵察機負責蒐集、分析陸地與空中的信號；而RC-12X偵察機則搭載空中信號情報（SIGNIT）蒐集系統，即時向戰場上的作戰部隊提供目標資訊，以提升作戰效率。

據悉，北韓16日炸毀開城工業區內的韓聯辦後，17日經人民軍總參謀部發表具體軍事計畫。研判美軍為嚇阻北韓軍方，並降低區域緊張，才派遣偵察機在南韓首都區領空盤旋。

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