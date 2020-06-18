南韓朝鮮半島代表李度勳訪美！預計商討北韓議題、交涉應對措施

▲美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）先前出訪南韓，與外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳進行會晤。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳17日抵達美國，展開一系列訪美行程，不過在被記者問及此行目的時，他不願多作回應。李度勳預計將在華盛頓會見美國副國務卿與其他國務院人士，針對北韓近日向南韓施壓之意圖與朝鮮半島局勢交換意見，並探討應對方案。

根據《韓聯社》報導，李度勳17日飛抵美國華盛頓，預計將在美國會見白宮與國務院相關人士。韓美雙方可能會就目前陷入緊繃的朝鮮半島情勢進行討論。北韓勞動黨第一副部長金與正日前剛炸毀開城工業區的兩韓聯辦，雙方關係降至冰點，也讓李度勳此行備受關注。

受到新冠肺炎疫情影響，韓美自3月在美國進行防衛費分攤談判後，雙方高層就不曾會面過，這也是睽違3個月首度進行實體會面。據了解，雙方可能會針對北韓問題進行商討，並交換意見探討應對方案。

由於美國總統大選在即，因此美國與北韓暫時不可能重啟無核化談判，李度勳可能會將討論主軸放在如何消除北韓的不滿情緒與避免朝鮮半島關係繼續惡化上。

另一方面，外界也關心韓美雙方是否會就兩韓經濟合作項目進行協調，據悉，美國不希望兩韓的合作進度快於無核化時程。

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