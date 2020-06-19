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AI+5G打造醫療物聯網新趨勢　成大專家分享技術交流與成果

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▲成大校長蘇慧貞與人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年開心合影，現場展示最新研發技術與成品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大校長蘇慧貞與人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年開心合影，現場展示最新研發技術與成品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

AI、IoT（物聯網）科技蓬勃發展，是工業轉型關鍵，更是醫療服務上另一關注焦點，「科技部補助人工智慧生技醫療創新研究中心」19日在台南大飯店舉辦「AI+5G打造醫療物聯網新趨勢 專家分享暨技術交流展」。

成大電機系教授李順裕分享團隊開發的「貼身守護神-具人工智慧穿戴式物聯網系統與平台」，利用AI分析加上雲端辨識技術，打造能即時監測心律的裝置；成大護理系教授柯乃熒介紹團隊研發的溫心智慧手環在防疫時期的關鍵角色，華碩、仁寶、遠傳等業界大廠分享5G與AI技術發展於醫療的應用。

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「AI+5G打造醫療物聯網新趨勢 專家分享暨技術交流展」，為「科技部補助人工智慧生技醫療創新研究中心」攜手科技部補助全幅健康照護子中心、國研院人工智慧產學研聯盟、成大、中山大學等單位共同舉辦。

成大校長蘇慧貞、科技部次長謝達斌、南科管理局局長林威呈、國研院人工智慧產學研聯盟召集人楊弘敦等人親臨會場，與會產業包括遠傳、仁寶、華碩等國際級大廠。與會人士期許未來共同發展更多智慧醫療服務，開創南台灣5G應用商機。響應防疫新生活，現場採人數管制，但也安排視訊直播，讓更多有興趣者也能共襄盛舉。

蘇慧貞表示，期待透過5G與AI兩個關鍵技術的鏈結，提升醫院品質，進而走出醫院，實際進入社區運用，真正落實智慧醫療「落地」與「實踐」的精神價值。

謝達斌也表示，AI從過去的深度學習到今日的智慧醫療，在過去幾十年裡有非常革命性的進展。因應現在全球少子化、高齡化社會，在人力短缺問題發生時，將會是一個非常關鍵性的角色。

李順裕教授分享其團隊所研發的「貼身守護神-具人工智慧穿戴式物聯網系統與平台」，貼身守護神之貼心片，是能貼在胸口並即時監測心律的裝置，採用人工智慧分析加上雲端辨識的技術，使用者心律異常時可即時提醒家人及醫院，相較於市面上類似的系統，此產品具有體積更小且耗電更低的優勢。

▲成大校長蘇慧貞與人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年開心合影，現場展示最新研發技術與成品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了「貼心片」外，亦有穿戴式的「心律帶」可提供給從事運動的人使用，減少脫落可能性，除可知道運動心律狀況，還能提供卡路里消耗資訊。人工智慧分析加上雲端辨識的核心技術已衍生多項產品，包含應用於寵物的智慧寵物衣、智慧聽診器(貼心音)、癲癇訊號檢測與神經調控、可檢測高血壓、心臟病、糖尿病的智慧尿液檢測器等，可應用範圍相當廣泛。

成大護理系教授柯乃熒其團隊所研發的溫心智慧手環，能連續監測病患的體溫及心跳，人體發燒前，會有前期的體表溫度上升，配戴手環可以預警發燒。在COVID-19疫情期間，成大提供給居家檢疫學生配戴，透過手環掌握溫度趨勢變化做到隨時監測、及時警覺異常，避免疫情持續擴散。

遠傳電信經理陳國正暢談5G前進醫療AIoT新未來，他分享去年底公司透過診療服務平台，在新竹縣湖口鄉、台東大武鄉等醫療資源相對不足場域試辦國內首次5G遠距診療計畫經驗，說明醫療物聯網所帶來的幫助；華碩健康醫療物聯網經理許家瑋則分享公司推出的OmniCare 醫療物聯網平台，該平台可串接多樣的智慧醫材，以協助醫院與研究機構便利取得研究或臨床試驗所需的生理量測數據，發展醫療IoT應用。具體呈現醫療物聯網與AI對於醫療照護的幫助；仁寶集團神寶醫資公司物聯網業務本部課長石書瑋則以AI遠距醫療X居家復健為題，分享公司智慧醫療團隊所開發的輔助復健運動量測平台BoostFix智復寶。

▲成大校長蘇慧貞與人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年開心合影，現場展示最新研發技術與成品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會場亦同步規劃技術交流展區，邀請相關技術之廠商及專家學者展示最新研發技術與成品，成功大學電機系教授李順裕與裕晶醫學科技股份有限公司展示所研發的貼身守護神之貼心片、心律帶等產品；中山大學教授許蒼嶺與無線寬頻通信協定跨校研究中心團隊展示5G在校園場域、海洋與海岸安全監控場域等的應用。

中山大學電機系教授黃國勝與智慧型機器人及訊息系統實驗室團隊展示醫療機器人最佳物件抓取姿態之學習等技術；高雄醫學大學運動醫學系教授郭藍遠與杰適美企業有限公司展現共同研發的「前庭系統功能評估創新智慧裝置」。

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