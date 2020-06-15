PTT白話懶人包「明顯瑕疵的政策」　推神解：而非設天花板干預...網看懂了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

自費醫材設上限爭議延燒，引爆醫界怒火，儘管新制急喊卡，仍無法平息輿論。一名網友就以最白話的方式，闡述諸多癥結點，並強調政策應努力消除廠商與消費者間的資訊不對等，而非設立天花板干預自由市場。

網友在PTT八卦板發文列點解釋，首先針對健保署表示，出發點是「為了民眾權益」、「醫療齊頭式平等」，他不以為然地吐槽，傻子才相信，同時以牛排舉例，「今天我要吃牛排，有孫東寶跟王品可選，若選王品，我就要加價1000元，但我花我自己賺的錢，不只我開心，他們也樂意提供；但現在政府下令，強制我吃牛排時，最多只能加價200元，店家當然跳腳，弄到最後我也沒得吃了。」

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第二點，他提出「劣幣驅逐良幣」的窘況，一旦政策施行，高品質醫材可能全面退出台灣市場，「當市場沒了競爭者，低價醫材業者也許會趁機漲價，無論如何，民眾的醫療品質都會降低。」

關於「誰是贏家？誰是輸家？」網友直言，輸的當然是民眾，「等我們老了，想自費用更好的醫材時，市場早就沒有供給好醫材了；再來是醫院，因為他們將沒辦法從願意自費的民眾中獲得合理利潤。」至於誰是既得利益者，「其中一個是低價醫材廠商，但最大的贏家絕對是保險業者，因為醫療保險採取實支實付的關係，醫療費用下降，他們當然笑得合不攏嘴。」

▲健保差額醫材爭議有「初步共識」，陳時中表示新制先暫緩。（圖／記者洪巧藍攝）

原PO認為，「最好的作法，是讓不想多花錢的人可以靠健保得到合理的醫材，想自費獲得更好醫療品質的人，能在自行比價之後理性選擇；而不是由健保署統一定價，讓高品質醫材廠商入不敷出，進而退出市場。」

以人工水晶體為例，網友吐槽，「原本有15項醫材可供選擇，現在健保署大刀一揮，民眾只剩下3個廉價品可用，實在令人無言。」

話說回來，醫療器材「資訊不透明」的狀況又該如何解決？他表示，「正確的政策方向，應該是去努力消除廠商與消費者間的資訊不對等，讓資訊透明公開，例如推廣自費醫材比價網、實價登錄2.0等，而非設立價格天花板干預自由市場。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於網上不少輿論，拿房價嘲諷「設自費醫材上限是雙重標準」，他則笑說，「我不會憤怒的說為什麼房價不設上限，從經濟學角度來看，政府應該要對自由市場，進行最小但有必要的管制，這才是正途。」

對此，許多霧裡看花的網友直呼，「講得簡單清楚」、「通俗好理解」、「推...整理清楚扼要」、「分析得很清楚，大推」、「認真寫文推一個」。

同時，許多人也大讚，應該要針對「資訊不透明」提出解決辦法，「推~訴求公開透明的比價平台沒爭議」、「推，公開透明的比價」；但有鄉民忍不住吐槽，「自費醫材比價也是好笑，醫生當然選習慣的醫材，難道你不爽說要轉院」、「我覺得比喻不太好，你不會因為吃不到王品而怎樣，王品相對於食物是奢侈品，但醫療器材是必需品，一分錢一分貨品質差異很大，我沒錢、買便宜的沒話說，但治療效果、舒適度、副作用等考量，我有錢的話當然買好的。」