上帝金戒指再現！　成大推出日環食觀測活動

▲成大活動當日現場發送的日環食明信片，明信片亦可當作日食觀測卡用來觀測日環食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日環食又被稱為「上帝的金戒指」，是極難得的天象，6月21日台灣部分地區將可看到日環食，雖然台南市不在環食帶，但仍可看到97.7％食分的日食現象。

成大科教中心與物理系、博物館、地球科學系合作，21日下午2時30分至5時30分將在成大博物館前廣場，提供多部10公分口徑望遠鏡，由成大師生進行操作與解說，引領民眾親睹日食景象。若陰雨無法觀測，活動將取消，公告於「成大科教中心」臉書粉絲專頁上。成大博物館位於成大成功校區，6月21日下午2時起，歡迎民眾依循該校區大學路入口處所設置的導引指標，進入參觀會場。

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成大指出，台灣部分地區在6月21日將可看到日環食，雖然環食帶僅通過嘉義、金門、花蓮以及台東，但是台南市仍可看到極為壯觀的97.7％食分的難得日食現象，與嘉義的99.1％食分相較之下僅差1.4％（日環食沒有完全遮滿，因此食分皆<100％）。台南的初虧（日食開始）時間為下午2時49分，食甚（日食達到極點）為下午4時14分。若錯過此次觀測，下一次台灣可見的日環食要等到195年後的西元2215年。

太陽是地球重要熱源，太陽被遮蔽後，對地球的影響會是如何呢？觀測活動外，成大物理系與地科系預計於日食期間施放兩顆探空氣球（2時49分與4時整分別施放）與地面氣象站比對，同時量測這難得天象發生時的地面與空中溫度變化，更是讓民眾有機會親身體驗科學觀測。

成大博物館與地科博物館當日亦開放民眾參觀。地科博物館位於成大博物館西側二樓，內有三千多件展示標本收藏，包含岩石、礦物及化石等，目前展出「地科之星」特展，以台灣化石、岩礦等，串連台灣歷史，訴說戲劇性的精采地質故事。

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