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男傳訊外籍女同事「想做愛嗎？」　強拉到廁所襲胸摸下體！判10個月

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▲桃園市何姓男子去年1月間在上班時趁酒意向外籍女同事說「想做愛嗎？」後來更在廁所內熊抱外籍女還襲胸、摸捏下體得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市何姓男子去年1月間在上班時趁酒意向外籍女同事說「想做愛嗎？」後來更在廁所內熊抱外籍女還捏揉私處強制猥褻得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子去年1月仗著酒意先向外籍女同事說「想做愛嗎」遭拒，隨後中午在廁所玩手機見外籍女同事進入廁所清掃，趁無人時自後熊抱外籍女，強行襲捏揉私處得逞，外籍女驚嚇之餘逃出廁所哭訴求助，桃檢依強制猥褻罪嫌起訴；桃園地院認為，何男犯案後否認犯罪還辯稱外籍女藉機索取高額賠償，但經查外籍女並未提出金錢賠償訴求，審結依強制猥褻罪判何男10月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，何姓男子去年1月27日中午12時許，在公司廁所內滑手機，見外籍女同事打掃，突然將大門關上，再趁機自後熊抱，不顧女子掙扎拒絕，徒手襲胸與隔著褲子捏揉其私處得逞，外籍女驚嚇之餘推開何男後，逃出廁所向同事哭訴，同事詢問下才察覺何男惡行並報警提告。

外籍女指控，當天稍早時，何男曾以英文詢問她「想做愛嗎？」她當時聞到何男身上有酒味當場拒絕，並要他去喝冰可樂解酒，隨後不理會離開；後來中午她輪值打掃男女共用廁所時，一開門看見何在廁所玩手機，但何突然關門趁她不備之際熊抱，並徒手隔著褲子強行捏揉私處，經她大力反抗推開何男後衝出廁所向同事求助，才揭開何男惡行。

何男則辯稱，當時因為怕主管看到他玩手機，所以才用力把廁所門關閉，在廁所裡沒有與外籍女交談，手機玩得差不多就離開，沒有抱對方或摸她下體，還說，外籍女係想向他索取更多金錢賠償才指控他。

地院法官認為，何男利用工作場合與外籍女同處廁所機會，僅為滿足一己性慾竟朝對方強制猥褻，犯後仍矢口否認且態度惡劣，也沒有賠償外籍女，審結依強制猥褻罪判處10月有期徒刑，還可上訴。

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