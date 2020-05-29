國中女返鄉回馬祖會20歲情郎！做了不該做的事　回台灣發現懷孕…家長怒告

▲住在馬祖的葉姓男子遭指控在2018年間對未滿16歲少女性侵，少女返台驚覺懷孕到醫院產檢被家人發現報警。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在馬祖的葉姓男子於2018年9月間趁少女返鄉探親期間，兩度發生性行為，少女返台後覺得身體不適到醫院看診驚覺已懷孕，家長察覺質問才知道少女返回馬祖時被葉男性侵憤而提告，葉坦承兩人是你情我願發生親密關係，桃檢偵結依對滿14歲以上未滿16歲之男女性交罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，案發時未滿16歲的少女在2018年9月至11月間隨同家人回馬祖探親，返台後在同年11月間發現自己好像懷孕，前往某婦產科診所進行產檢確認懷孕，診所通報警方與其家人，家長追問少女與誰發生親密關係，少女才說出是住在馬祖的20歲葉姓男子。

葉男偵訊時坦承與少女為男女朋友關係，雙方在你情我願下發生性行為，前後總計有2次，沒想到少女會此懷孕；少女家長則認為少女還未滿16歲，生理與心智均未成熟，懷疑葉男誘拐導致懷孕。

檢方認為，葉男與少女發生性行為犯行明確，少女也坦承葉男並未強迫她，雙方雖為合意性交，偵結依與滿14歲以上、未滿16歲之男女為性交者罪嫌將葉男聲請簡易判決處刑。

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