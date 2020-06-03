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騙18歲女網友返家「一夜來3次」！渣男挨告辯：她說我節奏好

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▲已有性侵前科的盧姓男子去年8月間將女網友誘騙返家，一夜硬上3次性侵得逞，女網友怒而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲已有性侵前科的盧姓男子去年8月間將女網友誘騙返家，一夜硬上3次性侵得逞，女網友怒而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子去年8月間在臉書上認識女網友，死纏爛打硬是要見面，女網友赴約後，盧男藉故誘騙帶其返家，在臥房床頭上擺著一把榔頭，向女網友宣稱「前女友是被他打死的」，並趁機在一夜之間硬上3次性侵得逞，女網友事後提告，盧男因有性侵案在緩刑期間，深怕被撤銷且罪加一等跪求女網友原諒遭拒被桃檢起訴；桃園地院法官審結依強制性交罪嫌將盧男判處5年6月，本案可上訴。

檢警調查，曾有性侵前科的19歲盧姓男子，曾遭地院判刑3年4月且在緩刑與保護管束中，去年8月在臉書通訊軟體上認識1名甫滿18歲女網友，盧男千方百計要求見面遭拒，後來女網友被其死纏爛打允諾在其住家附近見面聊天，但盧男辯稱女網友手機中的朋友是他妹妹，要騎車載其回家與妹妹見面，女網友不疑有他遂與盧男同車返家。

盧男將女網友帶回家後，見盧男房間床頭有1把榔頭，盧靚恫嚇：「前女友是被他打死的」，未久盧男竟脫光衣服將其推倒床上硬上性侵，還射精在其體內，10分鐘後盧男再度性起，二度性侵但未射精，女網友遭2次性侵後急欲返家，但盧男卻以疲憊為由先行睡去，女網友驚魂未定不敢逃離也睡著，隔天清晨7時許，盧男睡醒後第3度性侵，過程中，女網友媽媽打電話詢問為何整夜沒回家，女網友擔心遭遇不測，佯稱「自己與朋友吃早餐，等一下即會返家」等語，事後盧男騎車載女網友返家，女網友脫困後向家人哭訴並到醫院驗傷報警提告。

盧在警訊中辯稱，與女網友性交3次但對方都沒反抗，也沒有肢體推擠，第1次事後，女網友還稱讚他是所有約過裡面節奏最對的，只是他太急了，還沒嘗試過她的口技，他被刺激到才發生第2次，女網友控他強制性交，他則懷疑她是仙人跳。

女網友則指証，當時被盧沒戴套硬上，她以腳踹企圖反抗但仍被性侵得逞，事後腦袋一片空白想要回家，但盧不肯隔沒多久又壓在她身上，第3次遇害過程中媽媽還打電話來，但擔心如說被性侵恐遭盧痛毆傷害，才強忍說沒事；女網友與其妹妹都作證，事發前後有接到其傳訊息被強硬硬上等事實。

女網友事後傳訊給盧表示要報案，盧隨即跪求原諒「拜託先不要、真的算我求你、我真的什麼都願意為你做，勿報警，願意對你負責照顧你、先分擔你的生活費、一定會賠償你」等語，女子則回覆：「我現在覺得很骯髒，很無助快崩潰、我第一次遇到像你這樣變態的人」等語，盧還向女子央求「身上原有1條保護管束，可是被告第2次，已經在危險邊緣，求你不要報警」等語。

桃園地院認為，盧男被罵變態不但沒反駁還繼續求情，解釋因前案受保護管束案緩刑已在撤銷邊緣，若女子報警，本件將成第3案，事關重大等語，偵訊時還聲稱自己稱遭女子仙人跳、你情我願辯詞不足採信；法官審酌，盧案發時年僅18歲，之前涉犯強制性交罪已遭判刑3年4月，又對網路剛認識女子硬上，犯後還矢口否認犯行，誣陷遭對方仙人跳，審結依強制性交罪判處5年6月有期徒刑，還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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