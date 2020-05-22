偷拍還不夠！他直接蹲下去看個仔細　短褲妹未察覺…繼續夾娃娃

▲桃園市中壢區1名男子20日清晨在某家娃娃機店，見穿短褲辣妹忘我抓娃娃，竟趁機彎腰以手機偷拍，過程被監視器全都錄。（圖／翻攝自《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

1名穿著短褲的辣妹20日清晨在桃園市中壢區某家娃娃機店，突然1名黑衣男子出現，假裝關心辣妹夾娃娃過程，鬼鬼祟祟走至其身後彎腰以手機偷拍庫底風光，還「順便」偷窺約1秒鐘後才起身，辣妹全程都未察覺變態黑衣男偷拍行為，店家21日檢視監視畫面時發現，將黑衣男偷拍畫面上傳至臉書《爆料公社》上引起網友撻伐；中壢警方說，被害人尚未報案，但警方已主動通知偷拍男子到案說明。

▲臉書《爆料公社》21日有網友上傳黑衣男子在中壢區某家娃娃機店，彎腰偷拍辣妹畫面，引發網友撻伐。（圖／翻攝自《爆料公社》）

臉書《爆料公社》21日有網友上傳一則娃娃機店監視畫面，時間則是20日清晨，1名穿著短褲辣妹在娃娃機店專心夾娃娃，1名身穿黑衣男躡手躡腳走近，確認辣妹專心在夾娃娃，然後假裝錢掉在地板上，彎腰撿錢時竟然低頭以手機偷拍辣妹庫底風光，然後「順便」偷窺約1秒鐘才起身，過程中，辣妹居然豪不知情，黑衣男偷拍得逞後還四處觀望確定沒被發現，若無其事地離開娃娃機店，整個偷拍過程約1分多鐘。

▲桃園市1名男子20日清晨在中壢區某娃娃機店，以手機偷拍穿著短褲辣妹庫底風光監視器全都錄。（圖／翻攝自《爆料公社》）

隔天店家檢視娃娃機店監視器發現這段監視畫面，將影片PO網至臉書《爆料公社》，結果引起網友激憤要抓出這名色男。

中壢警分局普仁派出所所長劉威慶指出，黑衣男子涉嫌偷拍已違反妨害秘密罪嫌，但刑責屬於告訴乃論，目前尚未接獲被害女子出面報案，但警方已調閱監視器畫面，並通知偷拍男子到案說明釐清案情。

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