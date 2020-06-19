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網購遭詐騙「你是高級會員每月要扣款6千」　女要匯款解除…警即時攔住　

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▲桃園市謝姓婦人18日晚間急忙到大園區某金融機構ATM前要匯款，家人報警處理，員警苦口婆心勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市謝姓婦人18日晚間急忙到大園區某金融機構ATM前要匯款，家人報警處理，員警苦口婆心勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓婦人18日晚間接獲自稱是購物網站客服電話，聲稱其被選為高級會員，每月需扣款6千元，若要不扣款可至ATM操作免除，許婦擔心積蓄被扣款，依照客服指示大園區某銀行ATM轉帳2萬餘元，家人勸阻無效報警，員警到場後仔細詢問許婦緣由，確認是詐騙集團伎倆後苦口婆心勸阻，許婦才驚覺可能被騙，沒有繼續轉匯，感謝員警及時幫忙讓她保住僅有積蓄。

大園警分局大園派出所警員黃有畯、林育民、張家豪，18日晚間接獲許婦姪子報案指稱，47歲的許婦接到詐騙電話後急忙趕到ATM前匯款，且不聽家人勸阻，員警趕抵後發現許婦邊講電話邊拿著3萬元現金準備跨行匯款，立即上前勸阻，員警接過許婦手機與自稱的客服人員通話，確認雙方彼此身分後，假客服立即掛斷電話。

▲桃園市謝姓婦人18日晚間在大園區某ATM前匯款，員警耐心勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市謝姓婦人18日晚間在大園區某ATM前匯款，員警耐心勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警解釋此為詐騙集團慣用伎倆之一，目的就是要讓當事人到ATM前操作，將自己帳戶存款轉至其指定帳戶內達到詐騙目的，許婦才頓然察覺自己上當受騙。

許婦解釋，之前曾在購物網站上購物，當晚就接到該網站客服人員電話，聲稱她被選為高級會員，每月將扣款6千元，但隨後又接到自稱某銀行客服人員來電，向她確認有扣款訊息，並告知需將帳戶裡存款轉到指定帳戶，才不會被持續扣款，因為連續接到自稱是購物網站客服2通電話，讓她信以為真才依照指示前往ATM操作，除將自己在某銀行帳戶內2萬8千元匯入指定戶頭，隨後再從其他新銀行帳戶中領出3萬元，準備跨行匯款至指定帳戶，還好警方及時勸阻，沒有讓她再損失3萬元積蓄。

員警隨後立即協助將該詐騙帳戶通報為警示用戶，避免錢遭盜領，提醒許婦切勿相信來路不明電話，若有疑問可透過165專線或向在地派出所求證，以免受騙上當。

►「即日起，我退出老化黨。」

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