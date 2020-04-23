短裙外籍女拉扯倒地「走光」！運將：她不戴口罩只給230　警協調和平落幕

記者沈繼昌／桃園報導

一名外籍女子22日晚間從中壢區搭小黃到蘆竹，下車時疑因車資問題與司機起爭執相互拉扯，穿短裙的外籍女被拉倒地，底褲一度「走光」驚聲尖叫引來路人側目，員警據報趕來處理，外籍女認為小黃計價不公，以自己估算車資230元，呂姓司機則說，是外籍女亂按計費表且未配戴口罩才引起糾紛，經警方協調後，2人坦承因車資爭議與語言不通造成誤會，事後雙方各退一步均未提告，平和收場。

▲一名外籍女子22日深夜搭乘小黃到蘆竹區尊爵天際飯店門口，下車時與呂姓司機發生爭執拉扯，穿短裙外籍女一度倒地還走光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，24歲的外籍女子22日晚間從中壢區大江購物中心搭乘呂姓司機的小黃回蘆竹，途中經過中山高速公路再下南崁交流道，抵達蘆竹區南崁路一段尊爵天際飯店門口下車時，雙方因車資問題起爭執，2人拉扯中身穿短群的外籍女子倒地還露出底褲「走光」，外籍女驚聲尖叫引來路人與飯店人員側目，並報警處理。

▲外籍女子22日深夜在蘆竹區尊爵天際飯店門口，疑因車資問題與司機爭執拉扯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局南崁派出所員警趕往現場，外籍女聲稱計程車司機計價不公，遂以自身估計車資230元付予，但呂姓司機認為不夠與她拉扯，還造成她摔倒受傷；呂姓司機則說，外籍女上車時經通知須配戴口罩，他要提供口罩，但外籍女也不配合，在高速公路時，外籍女亂按計費表導致歸零，下車僅支付230元，他認為不夠才不願讓其下車，但外籍女堅持要離開才會衍生爭議。

員警協調後，雙方均坦承因車資問題與與語言不通造成糾紛，2人在派出所製作筆錄後，均沒有要提出告訴，事後各自離去，平和收場。

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