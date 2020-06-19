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端午出遊潮爆量⋯南台灣旅宿9成滿！北花「走替代道路」省1小時

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▲▼國道,高速公路,車流,服務區。（圖／高公局提供）

▲端午連假國道將湧入大量車潮。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

下週就是端午連假，交通部公路總局表示，受到疫情紓緩影響，花東、墾丁住宿率均飆破9成，預期本次連假出遊、返鄉的人潮相當大量，因此以春節疏運規模因應本次連假疏運。公路總局表示，目前國道客運預售票已賣出21％、北花線16％，北花線為通車以來預售狀況最佳，公總也調整北花線部分時段路線，透過行走替代道路，節省1小時的路程。

公路總局副總工程司李忠璋表示，共有20處易壅塞路段，另外國道也有11處、觀光風景地區18處易塞車。若觀光景區的停車場超過7到8成時，公總就會透過省道系統與官網公告。

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▲進人墾丁旅遊旺季，吸引遊客湧入，大街上都是車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁近日有大批旅客湧入。（圖／記者陳崑福翻攝）

李忠璋指出，中部、花東、墾丁各地連假的住房率都已超過9成，台9線蘇花、南迴公路將湧現大量車潮，預估蘇花改尖峰時段為南向6月25日凌晨3時起及北向6月27日中午12時起，預估南迴改尖峰時段為北向6月25、26日9時至18時及南向6月28日9時至18時。

為縮短北花線國道客運行車時間，自6月25日上午3時至6月26日中午12時止，將試辦大客車路線調整，於蘇澳地區南下方向行駛疏導路線台2線蘇濱路車道至蘇花改蘇澳端入口，預估尖峰時間最高可節省1小時的旅行時間。

▲墾丁地區6日湧入超過3萬名以上遊客，墾丁大街出現大批遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲端午期間南台灣訂房率已達九成。（圖／記者陳崑福翻攝）

李忠璋表示，本次連假期間，蘇花改速限將於60公里提高至70公里，上次清明連假也有提速，整體道路容量有成長3到5％。另國道客運每日有9600車次，可載運32.2萬人次，目前預售票已達21％。

公總運輸組長黃鈴婷表示，由於連假期間北花線路線稍有調整。因此蘇澳站、蘇澳國中站將暫停停靠，民眾可自蘇澳搭乘市區公車201至花蓮，再搭乘國道客運，轉成也會有優惠。北花線每日提供2900個座位，包括南港－花蓮、板橋－花蓮兩大路線，預售狀況已達16％，是通車以來預售狀況最佳紀錄。

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