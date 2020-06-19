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端午防疫驅瘟神　雲林鎮南國小創意慶佳節

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▲鎮南國小讓孩子充氣龍舟艇來比賽陸上競走讓端午節氣氛更是趣味橫生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鎮南國小讓孩子充氣龍舟艇來比賽陸上競走讓端午節氣氛更是趣味橫生。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年新冠肺炎疫情席捲全球，國內逐步防疫解禁，斗六市鎮南國小為慶祝端午節，規劃了一系列活動，讓親師生一起共同參與體驗與學習，從艾草香包、防蚊防疫DIY、陸上龍舟競走、防疫飲食到25日的午時立蛋活動等，內容豐富，有吃、有喝、有玩、有防疫、有健康，讓孩子與家長共同度過有趣多元的端午節。

新冠病毒疫情解封近2周，鎮南國小規劃與驅瘟神(驅病毒)相關的活動，以艾草香包、防蚊液DIY製作來體驗傳統驅除瘟神與現代防蚊，以充氣龍舟艇來比賽陸上競走讓端午節氣氛更是趣味橫生，校方表示，賽前學生們利用體育課加強練習，希望能在這項比賽中脫穎而出，學年冠軍隊伍有1000元獎金；幼兒園小朋友則是推龍珠接力來參與陸上龍舟的活動，一起度過一個疫情解封的端午佳節。

▲鎮南國小讓孩子充氣龍舟艇來比賽陸上競走讓端午節氣氛更是趣味橫生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲學生以艾草香包、防蚊液DIY製作來體驗傳統驅除瘟神與現代防蚊，完成後很有成就感。（圖／記者蔡佩旻攝）

輔導室主任陳政偉表示，「鎮南端午驅瘟神」活動由自治市長吳淨芸述說端午佳節的由來揭開序幕，端午節源於對惡日的禁忌，也是祭龍的節日，本來是夏季的一個送離五瘟神，驅除瘟疫的節日。另外，戰國時期的楚國愛國詩人屈原於這一日投江自盡，後在中國演化為端午節，以紀念屈原，有人稱其為詩人節。

今天也有班級孩子展示做好的艾草香包，跟大家分享製作香包的樂趣。另外，學校也給了孩子回家的家課-6/25午時立蛋活動，當天午時完成立蛋者回傳照片，學校會發給每位完成者榮譽卡一張，當然假期有四天，雖然疫情趨緩，學校也是叮嚀孩子出遊也是要特別注意防疫新生活運動，防疫保平安，快樂慶端午！

輔導室主任陳政偉說，孩子個別展示做好的艾草香包，跟大家分享製作香包的樂趣，學校也給了孩子回家的家課6月25日午時立蛋活動，當天午時完成立蛋者回傳照片，學校會發給每位完成者榮譽卡一張，雖然疫情趨緩，學校也是叮嚀孩子出遊也是要特別注意防疫新生活運動，防疫保平安，快樂慶端午。

▲鎮南國小讓孩子充氣龍舟艇來比賽陸上競走讓端午節氣氛更是趣味橫生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鎮南國小準備獎金頒發給陸上龍舟競走學年冠軍隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）


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