端午節分享防護「布口罩」　工作健康一把罩

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，邀請「南方創客基地」輔導自創品牌「比爾公主沒蓋子」許元馨老師，分享創意「布口罩」的開發歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

今年端午節在新冠狀疫情燃燒全球下，讓人想起端午節本是送離「五瘟神」，驅除瘟疫的節日，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，辦理「布一樣的防護罩」活動。

特別邀請經「南方創客基地」輔導自創品牌「比爾公主沒蓋子」許元馨老師，分享創意「布口罩」的開發歷程，及如何在創意的空間裡找到最適合自己發展的職涯道路，成為防疫Maker，與求職朋友提前共渡不一樣的端午節。

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參加活動的求職朋友們過去雖未曾學過縫紉課程，但對於可以自製環保口罩很感興趣，在許老師一步驟一步驟的耐心教導下，逐漸完成生平的第一個親手製作口罩。林姓求職朋友說：「原本很怕跟不上老師的步驟，因自己從來沒做過，也很鮮少拿針之類的縫合布料，一直追著老師詢問再確定，還好，老師溫柔又有耐心，總算做出一點成品，原來自己也可以成為布口罩Maker，超開心的。」許老師也表示，今天只是教大家基本的作技法，大家可以從基礎再研發不同的口罩樣式，有夠創新的設計，就可能成為具吸引力的商品。

「南方創客基地」為勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培育Maker人才的基地，深耕在地，呼應社會設計之主題，號召臺南、嘉義與雲林在地民眾、學生以及設計工作者，共同發想、討論、製作出具有社會意義之作品，空間擁有豐富之數位自造設備，如：3D列印、雷射雕刻機、縫紉機及木工機具等設備，提供給創作者們免費使用，成為創作者的最佳後盾。2019曾榮獲亞洲最大手創展「亞洲手創大人物客製服務獎」。許元馨老師也於當年進駐南方創客基地，共同加入競賽團隊，從設計工作者至課程講師，有淚水，有歡笑，惟有堅持夢想才能走到現在。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，此波疫情對經濟造成相當大的影響，但在另一方面也帶動各類防疫物資的商機，從口罩到乾洗手噴霧都引發搶購風潮，各式防疫創意物資盡出。目前國內疫情穩定趨緩，且口罩庫存數量雖可因應疫情周轉，仍鼓勵民眾可使用布口罩，減少醫療口罩濫用，愛惜物資等。另外，也希望找工作的朋友們透過學習及創意思考，啓發個人的潛力，並透過DIY課程，邊做邊學，發展出具個人特色的防疫口罩或其他物品的Maker。

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