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川普姪女出書曝荒淫內幕！揭「全球最危險男人」過去　未開賣登熱銷第5

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲ 波頓和瑪莉的新書料將對川普帶來打擊。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書預計23日出版，涉及多項白宮機密，引起總統川普（Donald Trump）大怒。將在7月出版的川普姪女瑪莉（Mary Trump）新書則將暴露「有關總統悲慘又荒淫的故事」，還未開賣就登上熱銷榜，讓川普腹背受敵。

瑪莉現年55歲，是川普已故的兄長小佛瑞德（Fred Trump Jr.）的女兒。她的新書《太多且永遠不夠：我的家庭如何造就全世界最危險的男人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）將於7月28日開賣，距離出版還有一個多月，在亞馬遜熱銷榜上已經排名第5。

《每日野獸》新聞網記者卡特萊特（Lachlan Cartwright）透露，這本書將詳細講述有關川普的悲傷且荒淫的故事，包括此前未公開的內幕。

《紐約時報》此前製作川普財務及稅務相關調查報導，包括他涉入的詐欺行為，以前所未有的方式審視川普家族財務狀況，打破川普白手起家的說法，2019年獲頒普立茲獎殊榮。根據瑪莉新書，這份報導的主要消息來源正是她本人，向《紐約時報》提供機密稅務文件。

出版商西蒙與舒斯特公司（Simon & Schuster）網站介紹指出，瑪莉的新書是對於川普及他的「毒瘤家庭」具有啟示性與權威的寫照，不僅揭露家族的黑暗歷史，也解釋她的叔叔是如何成為如今威脅全球衛生、經濟安全及社會結構的男人。

瑪莉將披露川普和他的父親在小佛瑞德陷入酒精成癮時是如何冷眼看待，某種程度上導致他的死亡。《每日野獸》指出，書中也將提及川普家族為川普父親的遺產而分裂的醜陋秘辛。

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