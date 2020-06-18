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獨／萬人泳渡日月潭喬不定　邵族人喊冤：不是不給辦！為什麼挑我們祖靈祭

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▲▼南投橫泳度日月潭國內三大盛事，活動日程一波三折，現都還沒開放報名；不要再打電話問了。（圖／南投縣政提供。下同）

▲▼南投橫泳度日月潭國內三大盛事，活動日程一波三折，現都還沒開放報名。（圖／南投縣政提供。下同）

記者張弘昌／南投報導

萬人泳渡日月潭全台大盛事，因新冠肺炎疫情想停辦，6月疫情降溫，想揪團早報名的人，卻發現都到6月了，竟還沒敲定報名日期。此事原委「一波三折」。邵族人說，要尊重傳統祖靈祭儀日；埔里早泳會說，都是因為9月26日有4天連休，要補班上課惹的禍，會儘速協調敲定活動時程，取不取消「沒定數」。

南投埔里早泳會發起籌辦的「橫渡日月潭活動」，迄今保守估計辦了快30年了，逾萬人國際、台灣泳客，從朝霧碼頭下水齊出發，克服冰冷長征的水域，游泳3公里遠到依達邵碼頭上岸。號稱是台灣「登玉山主峰」、騎單車環島及泳渡日月潭，三大人生美事，前總統馬英九也曾下水過。

請繼續往下閱讀...

依達邵縣議員石慶龍表示，對於日月潭橫泳，邵族人都很歡喜的迎賓，也感謝主辦單位帶來觀光遊客人潮。但是當地的邵族原住民族，每年農曆八月初要祭拜祖靈，往年泳渡有衝到神聖祭儀時程，族人為日月潭觀光發展，「隱忍」多年。

▲▼南投橫泳度日月潭國內三大盛事，活動日程一波三折，現都還沒開放報名；不要再打電話問了。（圖／南投縣政提供。下同）

議員石慶龍說，去年邵族頭目及地方人士，就跟縣府等單位協調，達成尊重邵族祭祖靈祭儀日等共識，未來泳渡日月潭的活動日程，會錯開日期。結果是公家、官民部門「出爾反爾」，現報名日期敲不定，全推給邵族或怪罪族人，實在很「不公平」。

石慶龍表示，原住民族祭祖靈時有很多禁忌，神聖祭儀時，除頭目、族長外，外人闖進會觸犯祖靈。現在不是日期問題，第一，新冠肺炎疫情到9月時，是怎樣「天曉得」，第二，日管處在依達邵施工，幫忙改善碼頭休憩景觀工程，族人很怕對遠來賓客，招待不周。

克服深泠3公里日月潭勇者，只穿條迷你小泳褲、上半身裸、赤腳上岸，碼頭整建中，卻「坎坎坷坷」登陸。依達邵店家表示，每年目睹此光景，都覺的於心不忍。更氣的是他們隨地大小便、丟便當垃圾；看到赤裸上半身人不顧禁忌，爭相想要看祖靈祭、拍照，連「生先媽」，都曾顯靈生氣了。

長期辛苦籌辦活動埔里早泳會也大喊「委屈」，有口難口；這幾天會跟南投縣府協調，也一定很尊重當地邵族人心聲。泳會人員表示，往年都是9月中旬辦橫泳活動，今年受疫情影響，大家都知道；都取消國際人士來日月潭報名泳渡了，現國內報名洽詢電話接到手軟，因根本沒有辦法敲定日程。

埔里早泳會強調，大型橫潭的泳渡活動，安全是第一。今年農曆「閏四月」，要提早辦碰農曆七月鬼月也有禁忌；配合邵族傳統祭儀，原訂9月20日，卻又碰到邵族人祭儀起始日；26日是4天連假，鄰近飯店民宿早被訂滿。再延後入秋，潭水真的太冷了，泳客抽筋意外多，有安全的考量。大家都要衝疫情後的南投觀光發展，相信縣府會協調出，最滿意的答案。

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