2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆　括號註記：不同人

▲高雄2車發生車禍，而車主竟與駕駛同名同姓，警察製作筆錄時驚呆。（示意圖／取自pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市某路段2019年10月初發生一起車禍，巧的是其中一方駕駛的車輛所有人名叫陳X廷，而對方駕駛竟也叫陳X廷，讓法官覺得相當不可思議，在製作筆錄時還特別註記，以免造成混淆。

根據判決書，陳姓原告2019年10月8日上午開著哥哥陳X廷（訴外人）的車外出，行經該路段時，後方駕駛陳X廷（被告）因要超車而不慎與其發生擦撞，導致車輛受損，因此向被告求償3萬元。

法院開庭時，被告並未到場，但具狀表示，道路交通事故現場圖顯示2車均為執行，原告應該提出證據來說明他是如何撞到原告的車，且原告提出的估價單日期是2019年11月20日，距離車禍發生已超過一個月，估價單內的項目有灌水的嫌疑。

法官事後調查，發現原告在陳述事發當時的內容先後不一，且車損狀況也與車禍鑑定報告有所不同，法官認為原告的陳述有許多可疑之處，但他又不能提出更多有利證據，因此判原告敗訴。

不過，巧合的是，由於被告即訴外人同名同姓，也讓法官覺得不可思議，在製作筆錄時還得要加以註記，才能避免混淆。

此外，同名同姓的車禍過去也曾發生，2017年7月中也有兩名同名同姓的男子發生車禍，事後有網友將調解委員會單子放上網路，而仔細一看「聲請人」和「相對人」都是「陳伯嘉」，同名同姓還同個字也讓網友都昏頭了，紛紛直喊，「這到底誰撞誰？」、「這機率比中樂透還難」。

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