巴西疫情失控！單日增3.4萬例確診創新高　官員嘴硬：都在掌握中

▲巴西貧民窟等不到政府足夠的資源，只能靠黑幫自救。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴西未能遏止境內的新冠肺炎病毒的傳散，在當地時間16日新增到3萬4918例確診病例，總確診數達到92萬3189例，寫下單日確診數的新高，確診總數位居世界第2，僅次於美國；在死亡人數的部分，巴西在16日單日新增1282例死亡病例，累計有4萬5241人。

根據《路透社》報導，負責因應疫情的高階官員布拉加．奈托（WalterBraga Netto）指出，巴西每百萬人的與亡人數低於比利時、西班牙、英國、義大利和法國等國，「危機確實仍存在，我們也很同情失去至親的家庭，但疫情仍在掌握之中。」

▲泛美衛生組織負責人艾蒂恩（Carissa Etienne）。（圖／達志影像／美聯社）

雖然巴西官員保持樂觀的態度，但世界衛生組織卻持相反的意見，世衛美洲地區辦公室「泛美衛生組織」（PAHO）負責人艾蒂恩（Carissa Etienne）曾在報告中表示，巴西疫情傳散的現象不見趨緩，身為拉丁美洲面積最大的國家，在整個美洲約400萬起的確診病例中，巴西就佔了1／4。

據報導，巴西防疫措施漏洞百出，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也未有完善政策應對，一心急於重啟經濟卻再三忽略了疫情的嚴重性。對此，艾蒂恩強調，建議巴西和其他區域內的國家可以嚴格實施社交距離等規範，也希望境內重啟經濟的步調可以放緩。，