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她出差喝酒醉倒！一個月後竟懷孕「孩子不是男友的」嚇傻...

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▲女生,大腿,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲ 年輕妹出差被同事撿屍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸女子小娟（化名）去年6月到廈門出差，沒想到返家一個月後，卻突然被驗出已經懷孕，而且從時間上推算孩子竟不是男友的，讓她相當崩潰。經過詳細調查才發現，原來是同期入職、一起出差的男同事，趁著2人飯局後，她喝醉、失去意識之際，竟藉機「下手」。

根據《新浪新聞》報導，小娟去年7月發現自己月經一直遲遲未到，到醫院檢查後才得知自己早已懷孕一陣子。不過從時間來推算，發生性行為的期間應該是在一個月前，但自己是最近才開始和男友交往，因此腹中胎兒的父親根本不可能是男友。

小娟回想起自己一個月前人正好到澳門出差，曾經與幾名男同事在6月22日晚上一起吃飯，當下她喝了大約6兩52度的白酒，隨即失去意識，直到第2天一早起床時，人已經好好的躺在床上了，身上衣服也相當整齊，再次確認沒有異常，她馬上結束出差返回家中。

▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

小娟出差與男同事吃飯喝酒後就不省人事了。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

當天一起吃飯、飲酒的人中，有一位是與小娟同期入行的同事老曹，2人關係熟識，於是她馬上聯繫老曹，詢問對方那天晚上是誰送自己回酒店的？老曹回答，「是我和服務員」。

小娟接著向酒店調閱了當天監視器畫面，發現自己被老曹和服務生抬進房後，服務生就馬上離開了，但直到2小後過，老曹才慢慢走出房間。酒店工作人員也告訴她，「你那時醉得完全無法正常走路，溝通，是曹先生過來詢問房號的」。

小娟想到，最近老曹常在深夜主動找她聊天，甚至還會假借各種名義去拜訪她，懷疑老曹可能在酒後性侵了自己，隨即向警方報案，並在警方的建議下，趁機提取了老曹的胚胎組織，以方便後續DNA比對。

經司法鑑定，確認老曹正是小娟體內胎兒的父親，於是立刻以涉嫌性侵為由，將老曹逮捕到案。老曹在偵訊時起初供稱，自己根本沒有強姦小娟，只是一時衝動才會侵犯了她，更不知道小娟懷孕的原因，直到所有證據、檢驗結果都擺在眼前，他才終於才坦承犯行。

據承辦檢察官則指出，今年27歲的老曹擁有大學學歷，他因一時衝動，利用被害人酒醉不知道反抗，性侵被害人，導致對方懷孕，應該依照強姦罪，追究刑事責任。

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