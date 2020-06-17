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「烤雞王」月刷卡6200萬買精品賴帳　想落跑機場遭攔下...被起訴了

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▲「桃園烤雞王」月刷超額6200萬不想還，潛逃出境遭警攔截。（圖／翻攝自臉書）

▲陳星文虛報資力刷卡6200萬元被起訴詐欺罪嫌。（圖為資料照／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

有「烤雞王」之稱的餐廳老闆陳星文，涉嫌在2018年間，利用自己知名度，謊稱中了統一發票有資力等理由，向銀行申辦2張可超額的信用卡，1個月內狂刷6200萬元購買精品，然後變賣準備拿了現金跑路，銀行發現異狀報警攔人，台北地檢署調查後，認為陳從一開始就沒有繳卡費的意願，17日依詐欺等罪起訴。

陳星文原在桃園中壢地區經營「大公雞」餐廳，年輕時被軍校退學才加入黑道，因此坐過牢，曾自嘲「身高180，案底比身高還高」，開店成為浪子回頭的新聞人物，餐廳因高名氣不斷擴張，營業狀況卻不如預期，因此欠下債務。

▲「桃園烤雞王」月刷超額6200萬不想還，潛逃出境遭警攔截。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警方當年查扣到陳星文刷卡購買的高檔精品等物證。（圖／資料照）

檢警查出陳星文在2018年5月間，向銀行聲稱，經營的烤雞店營收不錯，加上剛中了統一發票1千萬元，有能力償刷卡費，因此辦到2張可超額的信用卡，沒想到陳一拿到卡就狂刷6200萬買高檔珠寶、金飾等精品。

銀行發現陳的錢沒有入帳繳費的跡象而報警，即時在機場把準備潛逃大陸的陳男逮捕，陳男到案後只稱願還款600萬元，檢察官認為他從一開始就虛構財力，毫無還款準備，涉嫌詐欺等罪。

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