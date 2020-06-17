拉K上路挨罰9萬　他掰「一事不二罰」...法官打臉：2年前的不相干

▲李男毒駕機車挨罰9萬元，不服提告抗罰主張「一事不二罰」，慘遭法官打臉。（毒品示意圖／免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名李姓男子因「毒駕」被罰9萬元，但他不服，提起行政訴訟，主張「一事不二罰」，2年前因買賣毒品已挨罰3萬元了，不過慘遭台北地院狠打臉，認定這是兩回事，與本案無關，因此判李男敗訴。可上訴。

今年1月13日下午2時許，李男在新北市駕駛機車時，遭警方攔檢，經測試檢定有吸食毒品（愷他命），因此被舉發。新北市政府交通事件裁決處開罰李男9萬元罰緩，且1年內不得考領駕照，並要參加道路交通安全講習，令李男不服提告抗罰。

李男主張，他已因販賣及吸食毒品遭受刑事處罰，也遭法務部行政執行署台北分署課3萬元罰鍰，現又要以道路交通管理處罰條例罰他9萬元，顯已違反行政罰法的「一事不二罰」規定，且課以最高罰緩也不符比例原則，與法不合，應將原處分撤銷。

新北市政府交通事件裁決處則稱，舉發及裁處均無違誤，李男先前違反毒品危害防制條例案件，與這次毒駕並非同一違規事實，因此不適用一事不二罰。

法官審酌，李男是2018年9月犯下「無正當理由施用及持有毒品」違章行為，與今年1月因施用毒品後仍駕駛機車的交通違規行為，兩者不同，更無重複處罰的情形，因此不採信李男主張的「一事不二罰」，判他敗訴。

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