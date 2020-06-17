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弟弟繼女借住「過夜後變女友」　衝動哥摸3次代價36萬

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記者黃翊婷／綜合報導

家住高雄市的阿東（化名）明知美美（化名）是弟弟的繼女，卻趁對方來回家裡過夜時頻頻示好，後來發展成情侶關係，期間有過3次親密行為。橋頭地院法官認為，美美當時未滿14歲，阿東的行為可能會對她未來的身心發展造成不良影響，考量到雙方已經達成調解，最後依法判處有期徒刑1年，緩刑3年，全案仍可上訴。

▲▼青少年憂鬱示意圖。（圖／123RF）

▲美美與阿東交往的事情被發現之後，她就再也沒有與對方聯絡。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，案發期間美美每週六都會去補習班上課，為了方便會在週五晚間前往伯父阿東家過夜，沒想到兩人來往久了竟然變成男女朋友，兩人在2019年10月至11月間一共發生3次親密行為，包含親吻胸部、撫摸下體等等。

後來兩人的關係曝光，阿東因此挨告。美美的母親提到，女兒是與前夫所生的孩子，後來跟著她一起再嫁，沒想到竟然和丈夫的大哥變成情侶，「女兒發現這段戀情曝光之後，就沒有再與阿東聯繫。」

橋頭地院法官表示，阿東明知美美當時未滿14歲，思慮及性自主能力都還未發展成熟，卻還是做出3次猥褻行為，這可能會對女方未來的身心發展造成不良影響，實不足取，但考量到案發時兩人是情侶關係，雙方事後也達成調解並賠償完畢，最後依對於滿14歲之女子為猥褻之行為，共3罪，各判處有期徒刑6月，合併應執行刑期為1年，得易科罰金36萬元，緩刑3年（須付保護管束），並且還得接受3場法治教育，全案仍可上訴。

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