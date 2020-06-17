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美國城市警隊掀辭職潮！明尼亞波利斯7員警閃人「12人跑程序中」　警官也求去

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▲▼佛洛伊德之死／喬治亞州亞特蘭大抗議現場。（圖／路透）

▲各地員警們出於抗議衍伸的許多因素，選擇離職。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國種族及警暴問題因非裔男子佛洛伊德之死再起，許多地方首長及官員皆響應抗議者的要求，開始針對警察單位的預算及人數進行改革控管，並對運行方式進行革新。不過輿論風向對警方的諸多偏見，以及員警本身對同僚的失望等因素，也令許多心生不滿的警察，開始主動呈上辭職信。

CNN報導，事件最初爆發、佛洛伊德遭白人員警蕭文膝蓋壓頸至死的城市 ─ 明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis），該市發言人指出，自從抗議在3周前開始爆發後，已陸續有7名員警主動請辭，還有超過12名員警正在跑辭職程序。

▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

▲佛洛伊德5月25日因警暴身亡。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

發言人希爾（Casper Hill）指出，這些主動請辭的警察中不是只有員警，還包括警官，但並不包含4名涉入佛洛伊德案的員警。上周該警隊有14名員警連署致函社會大眾，「蕭文（Derek Chauvin）作為一個失敗的人，剝奪了佛洛伊德的尊嚴和生命。那不是我們，我們不是公會也不是政府。」

全美騷亂最嚴重的中心點之一，便是佛洛伊德的家鄉 ─ 喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）。27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）遭警方擊斃後，開槍的員警已被革職，他的搭檔則是被轉調行政職務，而2位員警的行為在此時發生，等於火上加油。

▲▼亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）遭警方開2槍擊中身亡。（圖／路透）

▲參加女兒生日派對的布魯克斯被銬手銬時，突然拒捕奪電擊槍逃跑，遭警方從後方2槍擊斃。（圖／路透）

亞特蘭大警隊在一項聲明中指出，6月以來，已有8名員警主動請辭，「我們的人資資料顯示，我們2020年每個月，都至少有2到6名員警申請辭職。」此前亞特蘭大警察基金會曾提出報告，誤植辭職員警高達19人，之後已更正該數字。

▲▼楊（Messiah Young）和皮爾葛林（Taniyah Pilgrim）被警方暴力執法。（圖／路透）

▲楊（Messiah Young）和皮爾葛林（Taniyah Pilgrim）的車卡在人群中，被警方暴力執法。（圖／路透）

佛洛伊德死於5月25日，布魯克斯在6月12日遭警方擊斃，儘管各地仍有警民友好，警方與人民站在同一陣線的許多消息；然而亞特蘭大在這短短的18天內，仍舊爆發許多種族問題，當中包括一對非裔大學生男女，因轎車卡在抗議人群中，無端遭到警力猛撲，甚至敲破車窗、拉人下車以致受傷，涉事6名員警遭輿論抨擊，其中2人也被開除。

多地警隊在此次遍布全美的怒火中，警力不論是遭開除或主動請辭，都在一定程度上減少，執法單位在許多人眼中儼然成為知法犯法的惡徒。儘管總統川普認為「許多民主黨人（及支持者）竟然都支持解散警隊」，想法過於荒謬，但仍在本周簽下行政命令，約束警方的執法方式，往後不得再使用鎖喉術制服嫌犯。

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