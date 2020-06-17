他手槍藏口袋走火　子彈劃過右邊「大腿＋蛋蛋」...騙警：被遊民搶劫

▲子彈示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

居住於美國奧勒岡州的男子馬庫斯（Marcus Davis）在今年1月受到槍傷，子彈擊傷了右大腿、陰莖和睪丸，當時他向警方供稱，是在一處公車站遭到遊民持槍搶劫才會受傷。不過，警方調查後發現，是馬庫斯自己意外擊發槍枝，才會導致自己受傷，並非如口供所稱。

根據《每日郵報》報導，馬庫斯現年35歲，擁有多項毒品和傷害的前科，先前就被判處禁止擁槍。在他受到槍傷後緊急前往醫院治療，並向警方聲稱是遭受到白人遊民所傷。不過，調查人員在馬庫斯女友的車上發現一把在2018年被通報失竊的口徑40mm的槍，還有一件沾滿血跡的衣服。

Portland man who shot himself in groin, blamed it on homeless man, gets prison https://t.co/yPrk3YFKKn pic.twitter.com/0XsFzfMScs — New York Post (@nypost) June 16, 2020

警方進一步調查發現，沒有在馬庫斯指稱的地點找到有發生槍擊案的證據，且當時馬庫斯所穿著的運動褲後方還有一個彈孔，認為是馬庫斯自己將槍放在口袋，不小心擊發才會導致自己受傷。

美國地方法院法官Karin Immergut最終以非法擁槍等罪名，判處馬庫斯有期徒刑5年又9個月。

►貝佳斯美膚泥漿面膜特價699元，點我購買！

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！